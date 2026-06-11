فصل جدید مسابقه «تک به تک» از شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فصل جدید مسابقه تلویزیونی «تک به تک» همزمان با جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود.

این مسابقه با طرح پرسش‌هایی از ادوار مختلف جام جهانی فوتبال، فضایی رقابتی و سرگرم‌کننده را برای مخاطبان فراهم می‌کند. شرکت‌کنندگان در این برنامه علاوه بر محک زدن اطلاعات ورزشی خود، با روایت‌ها و اتفاقات کمتر شنیده‌شده تاریخ فوتبال و رویدادهای جهانی نیز آشنا خواهند شد.

«تک به تک» تلاش دارد در ایام جام جهانی ۲۰۲۶، تجربه‌ای متفاوت از رقابت و یادگیری را برای بینندگان شبکه ورزش رقم بزند و مخاطبان را درگیر چالش‌هایی جذاب و متنوع کند.

فصل جدید این مسابقه در ۲۵ قسمت به تهیه‌کنندگی علی اقتدار و با اجرای رسول مهربانی از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.

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