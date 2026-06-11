خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارشاد: زیرساخت‌های تمدن کهن ایران با هر تهدید استوارتر می‌شوند

وزیر ارشاد: زیرساخت‌های تمدن کهن ایران با هر تهدید استوارتر می‌شوند
کد خبر : 1797339
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به تهدیدهای جدید رئیس‌جمهور آمریکا علیه کشورمان نوشت: زیرساخت‌های ایران، تمدن کهن، فرهنگ و هنر زرین و مردم غیور آنند که نابودشدنی نیستند و با هر تهدید استوارتر می‌شوند.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی شامگاه چهارشنبه (۲۰ خردادماه) در واکنش به تهدیدهای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ترامپ، هرچندگاه، زیرساخت‌های ایران را تهدید می‌کند. 

صالحی در ادامه نوشت: زیرساخت‌های ایران، تمدن کهن، فرهنگ و هنر زرین و مردم غیور آنند که بیش از صدشب حماسه خیابان را رقم زدند. این زیرساخت‌ها نابودشدنی نیستند و با هر تهدید استوارتر می‌شوند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نوشت: فردای ایران روشن‌تر از دیروز است. تردید نکنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی