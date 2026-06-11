به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی شامگاه چهارشنبه (۲۰ خردادماه) در واکنش به تهدیدهای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ترامپ، هرچندگاه، زیرساخت‌های ایران را تهدید می‌کند.

صالحی در ادامه نوشت: زیرساخت‌های ایران، تمدن کهن، فرهنگ و هنر زرین و مردم غیور آنند که بیش از صدشب حماسه خیابان را رقم زدند. این زیرساخت‌ها نابودشدنی نیستند و با هر تهدید استوارتر می‌شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نوشت: فردای ایران روشن‌تر از دیروز است. تردید نکنیم.

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