وزیر ارشاد: زیرساختهای تمدن کهن ایران با هر تهدید استوارتر میشوند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به تهدیدهای جدید رئیسجمهور آمریکا علیه کشورمان نوشت: زیرساختهای ایران، تمدن کهن، فرهنگ و هنر زرین و مردم غیور آنند که نابودشدنی نیستند و با هر تهدید استوارتر میشوند.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی شامگاه چهارشنبه (۲۰ خردادماه) در واکنش به تهدیدهای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ترامپ، هرچندگاه، زیرساختهای ایران را تهدید میکند.
صالحی در ادامه نوشت: زیرساختهای ایران، تمدن کهن، فرهنگ و هنر زرین و مردم غیور آنند که بیش از صدشب حماسه خیابان را رقم زدند. این زیرساختها نابودشدنی نیستند و با هر تهدید استوارتر میشوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نوشت: فردای ایران روشنتر از دیروز است. تردید نکنیم.