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نمایشگاه «آنچه روییدنی است» برپا می‌شود/وفادار به بی‌نظمی جهان

نمایشگاه «آنچه روییدنی است» برپا می‌شود/وفادار به بی‌نظمی جهان
کد خبر : 1797064
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نمایشگاهی شامل آثار سارا خالقی‌مقدم روز جمعه، تاریخ ۲۲ خرداد ماه،افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی از سارا خالقی‌مقدم روز جمعه، تاریخ ۲۲ خرداد ماه در باگالری به نمایش درمی‌آید. 

آثار این هنرمند با نگاهی متمایز به پرداخت و اجرای منظره شکل گرفته و هدف از برگزاری این نمایشگاه علاوه بر حمایت از هنرمندان جوان، توجه به رویکردهای تازه در خلق موضوعات رایج است. 

در بیانیه‌ی نمایشگاه «آنچه روییدنی است» نوشته شده:

«طبیعت حضوری خاموش و پیوسته است که رویشی بی‌وقفه در فروپاشی و باززایش را در بر دارد. هنرمند میان رهاشدگی و مداخله، معلق در مرزِ مشاهده و تصرف است. 

گل‌ها دو روایت از میلِ انسان و طبیعت هستند: یکی در طلبِ نظم، دیگری وفادار به بی‌نظمیِ زنده‌ی جهان. 

و آن‌چه می‌ماند، فاصله‌ای‌ست میان انسان و آن‌چه همواره در پیِ نزدیک‌شدن به آن بوده است». 

علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه‌ها از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به باگالری مراجعه کنند. 

همچنین گالری روزهای شنبه تعطیل است. 

نشانی باگالری: بلوار ارتش غرب، خیابان نخل، خیابان بهاران، بن بست نسترن، پلاک ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳

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