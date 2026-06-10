به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی از سارا خالقی‌مقدم روز جمعه، تاریخ ۲۲ خرداد ماه در باگالری به نمایش درمی‌آید.

آثار این هنرمند با نگاهی متمایز به پرداخت و اجرای منظره شکل گرفته و هدف از برگزاری این نمایشگاه علاوه بر حمایت از هنرمندان جوان، توجه به رویکردهای تازه در خلق موضوعات رایج است.

در بیانیه‌ی نمایشگاه «آنچه روییدنی است» نوشته شده:

«طبیعت حضوری خاموش و پیوسته است که رویشی بی‌وقفه در فروپاشی و باززایش را در بر دارد. هنرمند میان رهاشدگی و مداخله، معلق در مرزِ مشاهده و تصرف است.

گل‌ها دو روایت از میلِ انسان و طبیعت هستند: یکی در طلبِ نظم، دیگری وفادار به بی‌نظمیِ زنده‌ی جهان.

و آن‌چه می‌ماند، فاصله‌ای‌ست میان انسان و آن‌چه همواره در پیِ نزدیک‌شدن به آن بوده است».

علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه‌ها از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به باگالری مراجعه کنند.

همچنین گالری روزهای شنبه تعطیل است.

نشانی باگالری: بلوار ارتش غرب، خیابان نخل، خیابان بهاران، بن بست نسترن، پلاک ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳

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