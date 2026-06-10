نمایشگاه «عشق و جان» برگزار میشود
«عشق و جان» عنوان نمایشگاه انفرادی مبینا یعقوبی است که روز جمعه ۲۲ خرداد فتتاح میشود
به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی مبینا یعقوبی با عنوان «عشق و جان» روز جمعه ۲۲ خرداد در گالری برمخ افتتاح میشود.
این نمایشگاه که با حمایت گالری برمخ برپا میشود، روایتی از زاویه دید مبینا یعقوبی هنرمند نوجوان اُتیسمی به طبیعت است.
این هنرمند نوجوان که از کودکی نقاشی را برای ارتباط با جهان پیرامونی خود انتخاب کرده، حضور در نمایشگاههای مختلف گروهی را در کارنامه دارد که میتوان به نمایشگاه پارالیم آرت ژاپن نیز اشاره کرد.
او در این نمایشگاه آثاری با موضوع گل را که با تکنیکهای مختلف هنری خلق کرده در معرض دید عموم علاقمندان قرار میدهد. آثار این هنرمند نگاهی خاص به طبیعت دارد و از بازنمایی گلها نوعی ارتباط با زندگی را جستجو میکند؛ ارتباطی که با جان و عشق این هنرمند گره خورده است.
نمایشگاه «عشق و جان» روز جمعه ۲۲ خرداد برپا میشود و علاقمندان میتوانند از آثار این هنرمند در گالری برمخ واقع در میرداماد، میدان محسنی، خیابان شاهنظری پلاک ۱۱ دیدن کنند.