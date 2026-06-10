نماهنگ «میدان به میدان» صدای حامد علیزاده+فیلم

یه گزارش ایلنا، همزمان با گذر از صدمین شبِ حضور مردم در خیابان‌ها و شکل‌گیری حماسه‌ای بزرگ، نماهنگ «میدان به میدان» با صدای حامد علیزاده منتشر شد.

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آهنگسازی و تنظیم این اثر برعهده أوّاب و کارگردانی آن برعهده امیر محمد اسدی بوده است. «میدان به میدان» تلاش می‌کند تا بازتابی از حماسه‌ی حضورِ عظیم مردم در خیابان‌ها طیِ بیش از صد شب باشد.

این نماهنگ روایتی از حماسه‌ی مردمی است که با مشت‌های گره کرده در مقابل دشمنان ایستاده‌اند و توسل و مددِشان از اهل بیت است.

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