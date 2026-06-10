به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «قطب شمال»، «روزی روزگاری فوتبال»، «وی نِسکی و پودر جادویی»، «رویای مردان کوچک»، «شور جهانی»، «من زلاتان هستم»، «اهریمن سیاه»، «خانواده اجاره‌ای»، «فلسطین ۳۶»، «کوچولوی خیال پرداز»، «سه همدست»، «همه چیز در مورد خواهرم»، «سرنوشت اسکندر»، «پدر قطار کهکشان راه شیری»، «رژف – منطقه سرنوشت»، «کاکلی»، «برای ماجراجویی دنبال خرس برو»، «هامرشولد»، «گذرگاه»، «کانی مانگا»، «هشتصد»، «راه افتخار»، «کاپیتان کوسه»، «پدینگتون ۲»، «تیم ملی در قلب من ۱»، «تیم ملی در قلب من ۲»، «کنوک»، «بچه رئیس» و «زیبای سیاه»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

**** شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «قطب شمال» به کارگردانی «الکساندر کات»، پنج‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی یوری آنپیلوگوف، کارن بادالوف و کیریل بولتائف؛ داستان اولین زیردریایی هسته‌ای شوروی به نام K‑۳ (لنینسکی کومسومول) را در اوایل دهه ۱۹۶۰ روایت می‌کند؛ زمانی که تنش‌های جنگ سرد میان شوروی و آمریکا در بالاترین حد خود است و اتحاد جماهیر شوروی تصمیم می‌گیرد دستاوردی تاریخی را رقم بزند. در این شرایط سخت، زیردریایی با خدمه‌ای از بهترین دریانوردان و مهندسان شوروی طبق مأموریت تعیین شده باید زیر یخ‌های قطب شمال حرکت کند و در نقطه قطب ظهور کند، هدفی با اهمیت استراتژیک و نمادین که نشان‌دهنده قدرت تکنولوژیک شوروی است. در طول مسیر، خدمه با شرایط بسیار سخت جوی، دمای منفی شدید، مشکلات فنی و نقص در سیستم‌های حیاتی روبه‌رو می‌شوند که تحمل و مهارت آن‌ها را به‌سختی می‌آزماید. آن‌ها باید زیر فشار فیزیکی، روانی و مسئولیت سنگین تاریخ، نه‌تنها با خطرات طبیعی مقابله کنند بلکه اعتماد و اتحاد خود را حفظ کنند تا شکست را به پیروزی تبدیل کنند اما…

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فیلم سینمایی «روزی روزگاری فوتبال» به کارگردانی «پراکاش موروجیا»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی نمرون، پکین ابراهیم و دانیال اکمل فریز؛ درباره گروهی از پسران ۱۲ساله یک روستای فقیر است که عاشق فوتبال هستند اما حتی توپ و لباس مناسب هم ندارند. پسرکی به نام سیوکری با وجود مشکلات جسمی و زندگی سخت، رویای فوتبالیست شدن را در سر دارد. او همراه دوستانش تصمیم می‌گیرد تیمی تشکیل دهد تا در جام نوجوانان شرکت کند. یک معلم دلسوز به نام سلیمان و باغبان مدرسه، پاک سعد، به آن‌ها کمک می‌کنند و مربیگری‌شان را بر عهده می‌گیرند. بچه‌ها از قومیت‌ها و خانواده‌های مختلف هستند و در ابتدا اختلاف‌ها و مشکلات زیادی دارند، اما کم‌کم یاد می‌گیرند به یکدیگر اعتماد کنند و به‌عنوان یک تیم بازی کنند. آن‌ها در مسابقات مرحله‌به‌مرحله پیشرفت می‌کنند و برخلاف انتظار همه به مراحل بالاتر می‌رسند. بزرگ‌ترین چالششان رویارویی با تیم قدرتمند و مرفه مدرسه بریتانیایی سنت جیمز است که…

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**** شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «وی نِسکی و پودر جادویی» به کارگردانی «جوها وولی جوکی»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کورا روسی، مارتی سوسالو و پیرجو هیکیلا آمده است: پسربچه‌ای به نام وی نِسکی به دلیل فوتِ پدر در یک تصادف به همراه مادرش در یکی از شهرهای فنلاند زندگی می‌کنند. مادر وی نِسکی مغازه شیرینی پزی دارد. ماجرای فیلم از سرقت‌های پیاپی از مغازه‌ها و منازلِ این شهر توسط گروه تبهکاری که از ماسک و دستکش‌های زرد استفاده می‌کنند آغاز می‌شود. به دلیل کمبودِ نیرو، پلیس از دستگیری تبهکاران عاجز است. مردی به نام آنترو که مامور شرکتِ الف امنیت است مسئولِ نصبِ دزدگیر در منازل و مغازه‌ها می‌باشد. در یکی از شب ها، مغازه شیرینی پزی نیز مورد سرقت قرار می‌گیرد و کریستا مجبور می‌شود علیرغم توانِ مالی کم از آنترو بخواهد تا برایشان دزدگیر نصب کند. این دو در طولِ فیلم آرام آرام به هم علاقمند شده و برای تصیم به ازدواج می‌گیرند. یک روز وی نِسکی که به قصدِ خریدِ مواد بهداشتی برای مغازه مادرش به داروخانه نزدیک محل زندگی‌شان مراجعه می‌کند باِ پیرمردِ داروسازی مواجه می‌شود که یک داروی شگفت‌انگیزی را به او معرفی می‌کند. دکتر داروساز به وی نِسکی نشان می‌دهد که اگر مقداری پودر روی سرش بریزد و با کوبیدنِ یک پا به زمین و گفتنِ جمله‌ی رمزِ به سوی دیوار نامرئی شده و می‌تواند از همه چیز عبور کند و برای برگشت کافی است پا را به زمین بکوبد و جمله رمز را برعکس بگوید. دکتر داروساز از وی نِسکی می‌خواهد که برای به دام انداختنِ سارقانِ زنجیره‌ای با استفاده از این روش سارقان را به دام بیندازد اما…

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فیلم سینمایی «رویای مردان کوچک» به کارگردانی «اِرمِک کازی بیکوف»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی سلیمانف، عمربک نظرعلیف، نورماتف، کابیل بکوف و باکدولوت ادیلوف آمده است: پس از عملکرد ناموفق تیم ملی قرقیزستان در مسابقات جهانی، مقامات به منظور تقویت بنیان‌های این ورزش و یافتن استعدادهای نوجوان دستور اجرای مسابقات کشوری نوجوانان را صادر می‌کنند. آکتیلیک نوجوان روستایی ویلچر نشینی است که با دیدن این خبر به سراغ دوستانش در روستا رفته و آن‌ها را تشویق به تشکیل تیم می‌کند، حدود ۱۱ نفر از پسران روستا با همت اکتلیتک دور هم جمع می‌شوند. علیرغم مشکلات مالی، این تیم زیر نظر پدر یکی از بچه‌ها به نام مِدِت که در جوانی فوتبالیست ملی بوده، تمرینات را آغاز می‌کنند. تیم حتی برای تامین هزینه لباس ورزشی و کفش هم مشکل دارد اما مادربزرگ آکتیلیک که مقداری پول برای جراحی پای نوه‌اش پس اندازه کرده، این پول را به تیم اهدا می‌کند. تیم فوتبال روستا یکی پس از دیگری از رقبای خود عبور می‌کند و…

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**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «شور جهانی» به کارگردانی «فردریک آوبورتین»، پنج‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی تیم روت، جرارد دپاردیو و سام نیل خواهید دید: در دهه ۱۹۲۰ جمع کوچکی از فوتبال دوستان فرانسوی تصمیم به تاسیس مجمع جهانی فوتبال می‌زنند. این مجمع به مدیریت شخصی به نام ژول ریمه شروع به کار می‌کند و در ابتدا برای اثبات نقش خود با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است. ولی رفته رفته با تلاش خود اولین دوره جام جهانی را در اروگوئه برگزار می‌کند و نقش خود را در فوتبال جهان پر رنگ‌تر می‌کند! ژول ریمه تا زمان مرگش ریاست این سازمان را دارد و بعد از او یک انگلیسی تصدی این پست را بر عهده می‌گیرد تا اینکه یک وکیل برزیلی به نام ژائو هاولانژ در انتخابات به عنوان رییس انتخاب می‌شود و برای بیست و چند سال بر کسوت ریاست تکیه می‌زند که…

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فیلم سینمایی «من زلاتان هستم» به کارگردانی «ینس شوگرن»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی گرانیت روشیتی، دومینیک اندرسون باجرکتاتی و سدومیر گلیسوویچ خواهیم دید: زلاتان ابراهیموویچ نوجوان متولد سوئد به همراه خواهر و برادر خود نزد مادرشان زندگی می‌کنند. پدر و مادر از هم جدا شده‌اند ولی هر دو تلاش می‌کنند زندگی و مدرسه بچه‌ها را پیگیری کنند. زلاتان عاشق فوتبال است و در یک تیم محلی بازی می‌کند اما او به دلیل ناسازگاری در تیم و مدرسه همواره مورد بی‌توجهی مربی و معلمان قرار دارد. از طرفی مادر زلاتان ناخواسته درگیر یک ماجرای کلاهبرداری و سرقت شده و لذا بچه‌ها باید مدتی نزد پدرشان زندگی کنند. زلاتان تصمیم می‌گیرد برای همیشه پیش پدرش بماند، او استعداد فوق العاده‌ای در فوتبال دارد اما به دلیل درگیری با دیگران بسیاری از مواقع روی نیمکت می‌نشیند. پدرش سعی می‌کند به او یاد دهد که باید صبورتر باشد و در نهایت زلاتان با کمی خویشتنداری و انضباط موفق می‌شود به یک تیم واقعی فوتبال راه پیدا کند. حالا پس از سال‌ها زلاتان در تیم آژاکس بازی می‌کند ولی…

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فیلم سینمایی جدید «اهریمن سیاه» به کارگردانی «آدریان گرونبرگ»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی عمر چاپارو، بولیور سانچز، کارلوس سالورزانو، جاش لوکاس و فرناندا اورجولا؛ درباره پاول کارمند شرکت نفت نیکسون است. او در ماموریتی به همراه خانواده به شهری در مکزیک باهیا می‌رود تا دکل نفتی را بررسی کند. دکل نفتی نشتی دارد و تمامی خدمه بجز دو نفرکه یا کشته شده و یا فرار کرده اند، آنجا هستند. در واقع یک کوسه بزرگ جهش یافته در آنجاست که هر جنبده‌ای را شکار می‌کند. پاول ابتدا خودش به سمت دکل می‌رود و پشت سرش همسر و دو فرزندش پیش او می‌روند آن‌ها در دکل نفتی گرفتار می‌شوند. جونیور یکی از کارمندها که به همراه ناچو در محفظه ایمنی برای چک کردن ستون‌های دکل به عمق آب می‌روند مورد حمله مگادلون قرارمی گیرند که باعث کشته شدن جونیور می‌شود. حال پاول اقرار می‌کند که او به خاطر پول بیشتر برای تشکیل خانواده‌اش مجوز بی‌خطر بودن دکل را امضاء کرده است. و در این آلودگی زیستی با آمریکایی‌ها شریک است. که باعث به وجود آمدن این موجود جهش یافته شده است. او برای نجات خانواده‌اش و پشیمانی اش، خانواده‌اش را به دست ناچو می‌دهد تا…

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**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «خانواده اجاره‌ای» به کارگردانی «هیکاری»، پنج‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم با بازی برندن فریزر، فیلیپ وندرپلوگ و تاکهیرو هیرا؛ داستان فیلیپ وندرپلگ را روایت می‌کند؛ بازیگری دورگه و مهاجر که در توکیو، پایتخت ژاپن زندگی می‌کند. او با یک شرکت عجیب به نام (خانواده اجاره‌ای) آشنا می‌شود؛ شرکتی که بازیگران را استخدام می‌کند تا در نقش‌های خانوادگی یا دوستانه برای مشتریانی ظاهر شوند که به نوعی به رابطه و همراهی یک نفر در نقشی خاص نیاز دارند. فیلیپ به نقش پدر غایبِ دخترکی به نام میا کاوازاکی، انتخاب می‌شود تا به مادرش هیتومی کمک کند که او را در یک مدرسه خصوصی ثبت‌نام کند. و به میا گفته می‌شود که فیلیپ واقعا پدر اوست. میا در ابتدا به او بدبین است و از دست او عصبانی می‌شود چون فکر می‌کند دوباره پدرش او را ترک خواهد کرد؛ اما به مرور آن‌ها با هم وقت می‌گذرانند؛ در مراسم مدرسه، جشن‌ها و کارهای روزمره و به اعتمادی واقعی می‌رسند. فیلیپ حتی یک نقش دیگر مهم را رد می‌کند تا در کنار میا بماند اما…

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فیلم سینمایی جدید «فلسطین ۳۶» به کارگردانی «آنماری جِیسیِر»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جرمی آیرونز، رابرت آرامایو و لیام کانینگهام آمده است: در سال‌های میانی دهه سی میلادی و در اوج تنش‌های میان مردم فلسطین، نیروهای انگلیسی قیمومیت فلسطین پس از فروپاشی عثمانی را برعهده دارند. ماجرا از دل روستایی نزدیک نابلس آغاز می‌شود؛ جایی که یوسف بساوی، جوانی روستایی و ساده‌دل، میان دو جهان متفاوت گرفتار شده است: از یک سو، روستا، خانواده و رنج مردمی که زمین‌هایشان مصادره می‌شود و تحت فشار استعمار و مهاجران یهودی جدید قرار دارند؛ و از سوی دیگر، شهر و خانه امیر، روشنفکر ثروتمند و بلندپروازی که یوسف برای او کار می‌کند و کم‌کم پایش به فضای سیاسی و مطبوعاتی شهر باز می‌شود. در همین زمان ابو یوسف، پدر یوسف، که یکی از بزرگان روستا است در نخستین تلاش برای گفت‌وگو با ساکنان مستعمره‌نشین یهودی به‌دست نیروهای مسلح کشته می‌شود؛ مرگی که نقطه عطف است و یوسف و جوانان روستا را مستقیم وارد مسیر مقاومت مسلحانه می‌کند و…

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**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «کوچولوی خیال پرداز» به کارگردانی «اسلیک اینگمارک»، پنج‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آدریان گرونویک، پتروس ای. کریستن سن و پرنیل سورنسن آمده است: پسرکی که او را با نام کوچولو صدا می‌زنند، همراه والدینش به یک خانه قدیمی می‌آیند. پدر کوچولو مدتی است که کار ثابتی ندارد و اوضاع اقتصادی خانواده به همین خاطر به هم ریخته است. پدر کوچولو مجبور شده است در این شرایط به کار موقت فروش لباس‌های دست دوم رو بیاورد که البته چندان درآن هم موفق نیست. به طوری که مادر کوچولو مجبور می‌شود در یک خواروبارفروشی به فروشندگی مشغول شود. کوچولو که پسرکی خیالاتی است موقعی که پدرش در حال حرس کردن شاخه‌های یک درخت است یک شاخه بریده شده را برمی دارد و گمان می‌کند که این شاخه یک آدم کوچولوست که می‌تواند با وی حرف بزند. کوچولو نام این شاخه را شاخه کوچیکه می‌گذارد و او را درخیال‌پردازی‌هایش با خود سهیم می‌کند با ورود دخترکی که کوچولو او را پرنسس می‌نامد آن‌ها بازی‌های سه نفره‌شان را شکل می‌دهند و…

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فیلم سینمایی «سه همدست» به کارگردانی «جانی تو»، پنج‌شنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی وی زائو، کاتی وو و لویس کو خواهیم دید: مرد خلافکاری را که زخمی شده پلیس به بیمارستان می‌رساند. او می‌خواهد روند درمان را کند نماید که دوستانش او را فراری دهند. دوستش به بیمارستان می‌آید و بیمارستان را به هم می‌ریزد و…

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فیلم سینمایی «همه چیز در مورد خواهرم» به کارگردانی «آنا چرناکوا»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی الکساندر آداباشیان، اندری امیلیانو و کلیم بردینسکی خواهیم دید: مینیا جوانی است که می‌خواهد بعد از مدت‌ها به دیدن خواهرش لولیا برود. او و لولیا وقتی بچه بودند شیطنت‌های زیادی می‌کردند و پدرشان اغلب تنبیه‌های سختی برایشان در نظر می‌گرفت. لولیا ازدواج کرده و همسرش فوت کرده و دو پسر دوقلو شیطان دارد که کیف خیریه را که در خانه بوده را به حیاط برده و پسری ان را پرتاب کرده است. ولی آن‌ها نمی‌توانند کیف را پیدا کنند و قرار است که پلیس لولیا را به زندان بیندازد. مینیا به خانه خواهرش می‌رسد و بچه‌ها با انداختن هدیه دایی‌شان روی قطاری که دوستشان ساخته باعث می‌شوند که لباس آتش بگیرد و…

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فیلم سینمایی جدید «سرنوشت اسکندر» به کارگردانی «نیراج پاندی»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اواینش تایوری، جیمی شرگیل، تمنا باتیا، راجیف مهتا و ریدیما پاندیت خواهیم دید: شخصی با پلیس تماس می‌گیرد و می‌گوید در نمایشگاه جواهرات قرار است یک سرقت صورت بگیرد و پلیس‌ها قبل از عمل سالن را تخلیه می‌نمایند. ولی وقتی همه به سالن برمی گردند ۵ قطعه الماس قیمتی سرخ به سرقت رفته است. مامور جاسفیندر اعلام می‌کند که به مرد جوانی به نام اسکندر و زنی به نام کامینی و یک مرد بازنشسته شک دارد. جاسفیندر فرد بسیار معروفی است و همه او را به حل کردن پرونده‌های سخت می‌شناسند ولی اسکندر و بقیه اعتراف نمی‌کنند و بالاخره آزاد می‌شوند. اسکندر با کامینی از دواج می‌کند و برای تامین مخارج زندگیشان سختی زیادی می‌کشد و همیشه در کارهایش به مشکلات زیادی برمی خورد که نشان می‌دهد جاسفیندر هنوز او را رها نکرده است. ولی بالاخره روزی فرا می‌رسد که جاسفیندر با اسکندر تماس گرفته و اظهار پشیمانی می‌کند که او را سال‌ها اذیت کرده و از او معذرت خواهی می‌کند اما…

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**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «پدر قطار کهکشان راه شیری» به کارگردانی «ایزورو ناروشیما»، پنج شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ماکی ساکای، ماساکی سودا و نانا موری خواهیم دید: ماساجیرو میازاوا چندین نسل صاحب یک مغازه گروفروشی است و آن را اداره می‌کند. اولین پسرش کنجی و دخترش توشی میازاوا نام دارد. کنجی قرار است به عنوان پسر اول گروفروشی را تصاحب کند، اما او قبول نمی‌کند و…

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فیلم سینمایی «رژف – منطقه سرنوشت» به کارگردانی «ایگور کوپیلوف»، پنج شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ایوان باتارف، سرگئی ژارکوف، گریگوری نکراسوف و آلِکساندِر گورباتوف خواهیم دید: سال ۱۹۴۲، جنگ جهانی دوم، نیروهای نازی به تدریج خاک روسیه را محاصره کرده‌اند تا اینکه به منطقه روژف می‌رسند. روستای آوسیانیکووا، روستایی در منطقه روژف است که توسط نازی‌ها محاصره شده. نازی‌ها امکانات بسیار قابل توجه و ارتش مجهزی دارند. اما متاسفانه ارتش روسیه که در روستا محاصره شده‌اند از مهمات بسیار کمی برخوردار هستند. در اولین نبرد، تعدادی بسیار زیادی از سربازان روسی کشته می‌شوند. با طراحی نقشه فرماندهان روسی، تصمیم گرفته می‌شود که ارتش روسیه عقب نشینی کند تا بتوانند خود را دوباره آماده کنند، بدین ترتیب فرصتی دست می‌دهد تا نیروهای کمکی برسند و دوباره بتوانند قوای جنگی خود را به دست بیاورند و به نازی‌ها حمله کنند. اما در این میان افرادی از کابینه دولت وجود دارند که به دیدار سربازان می‌روند و تابع قوانین خشک و سخت دولتی هستند. تا این که نازی ها، با هواپیما برگه‌هایی را در منطقه پخش می‌کنند. محتوای این برگه‌ها بدین ترتیب است: هر سربازی که خود را تسلیم ارتش آلمان کند، او بخشیده خواهد شد و می‌تواند به عنوان پناهنده در آلمان زندگی کند. دولتی‌های روس از راه می‌رسند و…

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فیلم سینمایی «کاکلی» به کارگردانی «فریال بهزاد»، پنج شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم درباره مرد مسگری است که دختری به نام ترمه دارد، که حوصله‌ی هیچ کاری ندارد. مسگر به پیشنهاد شاگردش احمد برای ترمه مرغی به نام کاکلی می‌خرد تا اسباب سرگرمی او را فراهم کند. ترمه به کاکلی انس می‌گیرد، تا این که شبی کاکلی از دست گربه می‌گریزد و گم می‌شود. پرنده فروشی کاکلی را می‌گیرد و با خود می‌برد. احمد از مسگر می‌خواهد تا برای بازپس گرفتن کاکلی چند روزی به او فرصت بدهد اما…

مهدی فتحی، فرزانه کابلی، امیر شیسی، رناک آزادی و تقی محمودی در فیلم سینمایی «کاکلی» هنرنمایی کرده اند.

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فیلم سینمایی جدید «برای ماجراجویی دنبال خرس برو» به کارگردانی «بِی‌اِر بائو»، پنج شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بِی‌اِر بائو، یوان چانگ و بینگ جیا خواهیم دید: شی تو، یک کارگر مهاجر است که مسئولیت یک باغ وحش را که در آستانه تعطیلی است، بر عهده می‌گیرد. او سعی می‌کند با کارمندان عجیب و غریب خود، یک طرح تجاری عجیب و غریب باغ وحش را تکمیل کند اما…

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فیلم سینمایی «هامرشولد» به کارگردانی «پیر فلای»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی میکائیل پرسبرانت و فرانسیس شولر؛ داستان گائو هائو جون است، که در گذشته به دلیل اشتباه رانندگی باعث شده که دخترش، ژیائو جون بینایی خود را از دست دهد. اما در جریان ربایش هواپیمایی که فو یوئان (همسر گائو هائو جون) و ژیائو جون در آن هستند…

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فیلم سینمایی «گذرگاه» به کارگردانی «شریف عرفه»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هاگیج عبدالعظیم، اسما عبدالیزید و یوسف احمد خواهیم دید: ارتش مصر در کانال سوئز در برابر اسرائیل در جنگ است و به دلیل کمبود نیرو مجبور به عقب نشینی است. به خاطر این عقب نشینی مورد انتقاد مردم و دوستانشان قرار می‌گیرند. انور یکی از فرماندهان به همراه تعدادی از افراد متعهد و مبارز برای ماموریتی جدید بر علیه اسرائیل راهی می‌شوند و از وجود تعدادی از نیروهایشان که اسیر اسرائیلی‌ها هستند مطلع می‌شوند. آن‌ها موقعیت مقر اسرائیلی‌ها را شناسایی می‌کنند و برای مقابله به پا می‌خیزند که…

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فیلم سینمایی «کانی مانگا» به کارگردانی «سیف‌الله داد»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: یک هواپیمای عراقی در منطقة کانی مانگا – واقع در کردستان ایران – سقوط می‌کند و خلبان آن که جان سالم بدر برده می‌گریزد. گروهی تکاور زیر نظر سروان یاوری مأمور می‌شوند تا خلبان را به اسارت درآورند. یکی از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی به سرکردگی کاک هوشنگ وارد کارزار می‌شود تا خلبان را نجات بدهد. تکاوران با اعضای گروه مسلح درگیر می‌شوند و خلبان عراقی را دستگیر می‌کنند. هلی کوپترهای عراقی برای مقابله به منطقه اعزام می‌شوند و با هلی کوپترهای ایرانی نبرد هوایی را آغاز می‌کنند. درگیری به سود نیروهای ایرانی خاتمه می‌یابد و…

فرامرز قریبیان، علی ثابت، عبدالرضا اکبری، رضا رویگری، کاظم افرندنیا و عزیز حاتمی در فیلم سینمایی «کانی مانگا» هنرنمایی کرده اند.

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**** شبکه افق

فیلم سینمایی «هشتصد» به کارگردانی «گوان هو»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی هانگ ژی ژانگ، ژانگ جونی و جیانگ وو آمده است: در زمان جنگ دوم چین و ژاپن، ارتش ژاپن که قدرت خیلی زیادی داشت تلاش می‌کند شانگهای را تصرف کند. ارتش چین سعی می‌کند چندین ماه در مقابل آن‌ها مقاومت کند با این حال هر لحظه امکان محاصره وجود دارد. در این بین یک گروه ۸۰۰ نفره از سربازان جوان سعی می‌کنند از یک انبار بزرگ در مقابل ارتشی ۲۰ هزار نفره از سربازان ژاپنی دفاع کنند. هدف آن‌ها از این عملیات روحیه دادن به مردم چین و خریدن زمان برای رسیدن قوای کمکی بود که…

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فیلم سینمایی «راه افتخار» به کارگردانی «داریوش فرهنگ»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان این فیلم براساس یک رویداد واقعی است. قلب تپنده‌ی سه پالایشگاه بزرگ نفتی کشورمان ۳۲ بار توسط جنگنده‌های دشمن بمباران می‌شود، اما هرگز از کار باز نمی‌ایستد، دو مهندس ایرانی با اجرای یک پروژه‌ی سرّی دست به کاری می‌زنند که هیچکس از وجود این سه پالایشگاه باخبر نمی‌شود و…

جمشید مشایخی، داوود رشیدی، بیژن امکانیان، مهدی میامی، بهزاد فراهانی، آزیتا حاجیان، مسعود ولدبیگی، اصغر زمانی، منیژه افشار، حسین محب اهری، فرهاد جم، حوریه جابرانصاری، حسین خانی بیک، سیامک عافیت و فرحناز منافی ظاهر در فیلم سینمایی «راه افتخار» ایفای نقش کرده‌اند.

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**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «کاپیتان کوسه» به کارگردانی «جان استالتز و هوبرت ویلاند»، پنج‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: کاپتان کوسه با وجود کوچکی‌اش قصد دارد بزرگ‌ترین دزد دریایی دریا شود. او برای این کار فقط به خدمه و قطب‌نما احتیاج دارد. کاپیتان کوسه در جستجوی خدمه و قطب‌نما برای کشتی‌اش با دختر و پسری آشنا می‌شود که می‌توانند خدمۀ او باشند. بانی دختر کاپیتان نیروی دریایی است. او برای اینکه بتواند یک دریانورد شود از کشتی پدرش فرار می‌کند و به‌طور اتفاقی در قایق کاپیتان کوسه مخفی می‌شود. این اتفاق باعث شده تا پدرش فکر کند که کاپیتان کوسه و مایکی او را دزدیده‌اند! برای همین جایزه‌ای تعیین می‌کند تا…

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فیلم سینمایی «پدینگتون ۲» به کارگردانی «پائول کینگ»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی هاگ بانیویل، سالی هاوکینز و جولی والترز خواهیم دید: پدینگتون، خرس کوچولوی قهوه‌ای، زندگی آرام و خوبی در شهر دارد. او تصمیم می‌گیرد به مناسبت جشن تولد ۱۰۰ سالگی خاله‌اش هدیه‌ای ارزشمند برای او بفرستد. پدینگتون که حالا عضوی از خانواده پنج نفره براون شده، از زندگی در شهر و کسب تجربیات جالب در محیط جدید لذت می‌برد. جشن تولد ۱۰۰ سالگی خاله لوسی نزدیک است. این اولین سالی است که او در کنار خاله‌اش نیست. برای همین تصمیم می‌گیرد هدیۀ خوبی تهیه کند و برایش بفرستد. در مغازۀ عتیقه‌فروشی، پدینگتون کتاب جالبی از شهر لندن می‌بیند که برای خرید آن به پول زیادی احتیاج دارد به همین دلیل تصمیم می‌گیرد با کار کردن پول به دست بیاورد که…

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**** شبکه امید

فیلم سینمایی «تیم ملی در قلب من ۱» به کارگردانی «ایفا اسفنسیه»، پنج‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، ایکر اناگارا، آلدو تانسانی، رمزی، مارشا آروان و آری سیهاساله خواهیم دید: بایو پسربچه‌ای ۱۲ساله از خانواده‌ای معمولی در اندونزی است که رؤیای بزرگش تبدیل شدن به یک بازیکن فوتبال حرفه‌ای و پوشیدن پیراهن تیم ملی اندونزی است. او با مادرش، واهیونی و پدربزرگش، عثمان زندگی می‌کند. پدر بایو سال‌ها پیش در یک سانحه رانندگی درگذشته است، و این فقدان بر خانواده سایه انداخته است. پدربزرگ به شدت مخالف رؤیای بایو برای فوتبال است. او معتقد است که فوتبال آینده‌ای ندارد و بایو باید در مسیری هنری مانند نقاشی یا موسیقی پیشرفت کند، چرا که او یک هنرمند است و می‌خواهد بایو راه او را ادامه دهد. عثمان، بایو را در کلاس‌های مختلف هنری ثبت‌نام می‌کند تا مهارت‌های هنری او را تقویت کند. اما بایو پنهانی با کمک بهترین دوستش، هری، که یک ویلچرنشین است و با کمک دوستشان منگ دولوه که راننده اوست، تمرینات فوتبال خود را دنبال می‌کند. آن‌ها یک قبرستان متروکه و قدیمی را پیدا می‌کنند که مکانی مناسب برای تمرینات پنهانی بایو است. نگهبان قبرستان، زهرا دختری با استعداد در نقاشی که او نیز با پدربزرگ خود زندگی می‌کند، به آن‌ها کمک می‌کند تا به تحقق رؤیای او برای فوتبال حمایت کند. شانس بزرگی برای بایو فراهم می‌شود زمانی که توسط مربی آری سیهاساله در آکادمی فوتبال محلی حمایت مالی می‌شود، کشف می‌شود. این کشف، فرصتی برای بایو فراهم می‌کند تا برای تیم ملی زیر ۱۳ سال اندونزی انتخاب شود و…

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فیلم سینمایی «تیم ملی در قلب من ۲» به کارگردانی «رودی سودجاروو»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، رندی خریسنا و مونیکا سایانگباتی خواهیم دید: بایو که رویای خود را برای تبدیل شدن به بازیکن تیم ملی نوجوانان اندونزی دنبال کرد، اکنون در آستانه ورود به چالش‌های جدیدی است. او به عنوان کاپیتان تیم ملی زیر ۱۵ سال اندونزی انتخاب شده است، اما این موقعیت با فشارهای زیادی همراه است. پدربزرگش، عثمان، فوت کرده است، و بایو اکنون با مادرش، واهیونی زندگی می‌کند. اما مادرش نیز درگیر مسائل کاری شده است که باعث می‌شود توجه کمتری به بایو داشته باشد. بایو در خانه، حمایت چندانی از جانب خانواده دریافت نمی‌کند و مسئولیت سنگینی بر دوش اوست. در تیم ملی، بایو با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شود: فشار کاپیتانی: او باید تیمی متشکل از بازیکنان با پیشینه‌ها و مهارت‌های مختلف را رهبری کند، که این خود فشار روانی زیادی را بر او وارد می‌کند. مربی سابق تیم که بایو به او نزدیک بود، جای خود را به یک مربی سخت‌گیر و با تجربه جدید می‌دهد که رویکردی متفاوت دارد. بازیکنی جدید، بلندقدتر، خوش‌تیپ‌تر و با استعداد به نام رودی به تیم اضافه می‌شود که ناخواسته نورافکن‌ها را از بایو می‌گیرد و او را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد. این مسئله، باعث ایجاد حس رقابت و حتی حسادت در بایو می‌شود. در کنار فشارهای ورزشی، نمرات تحصیلی بایو نیز افت کرده است، که این موضوع او را در معرض خطر تکرار سال تحصیلی قرار می‌دهد. او مجبور می‌شود…

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**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «کنوک» به کارگردانی «لوران لوی»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی عمر سی، الکس لوتس، آنا ژیراردو، سابین آزما، پاسکال البه و اودره دانا؛ درباره دکتر ناک است که یک سارق بوده و اکنون به یک پزشک تغییر پیدا کرده است. او وارد یک روستا می‌شود و برای این که به اهداف مالی مورد نظرش دسترسی پیدا کند، طوری با مردم برخورد می‌کند که آن‌ها همش به این فکر می‌کنند که نکند بیمار باشند. در نتیجه به پزشک معالجه می‌کنند. همه چیز خوب پیش می‌رفت وناک به سرمایه مورد نظرش دست پیدا می‌کرد تا این که یکی از آشنایان‌ناک که او را به عنوان یک سارق می‌شناخت، او را دید و…

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**** شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «بچه رئیس» به کارگردانی «تام مک گراس»، پنج شنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

این انیمیشن داستان پسربچه‌ای به نام تیم را روایت می‌کند که والدین مهربان و معرکه‌ای دارد که هیچ چیزی در دنیا را به اندازه او دوست ندارند. ولی یک روز همه چیز تغییر می‌کند؛ چرا که مادر و پدر تیم یک نوزاد که کت و شلوار پوشیده و همچنین یک کیف دستی همراهش دارد را به خانه می‌آورند تا همبازی و برادر تیم باشد. از همان روز اول تیم به این نوزاد مشکوک می‌شود و رقابت این دو فرد با یکدیگر آغاز می‌شود و…

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فیلم سینمایی «زیبای سیاه» به کارگردانی «آشلی آویس»، جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی کیت وینسلت، مکنزی فوی و ایان گلن؛ داستان پیوند و دوستی یک اسب وحشی به نام زیبای سیاه با یک دختر نوجوان به نام جو است که اخیرا والدین‌اش را در اثر تصادف رانندگی از دست داده است. جو که بعد از فوت والدین اش، سرپرستی‌اش به دایی‌اش سپرده می‌شود در مزرعه‌ای که دایی‌اش مشغول به پرورش و رام کردن اسب‌های وحشی است، مشغول به کار می‌شود. و رفته رفته پیوند عاطفی عمیقی میان او و اسب وحشی سیاهی که سرکش است، ایجاد می‌شود. بعدها بعد از تعطیلی مزرعه اسب سیاه فروخته می‌شود و بعد از گذشت چند سال به صورت کاملا اتفاقی توسط جو پیدا می‌شود و…

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