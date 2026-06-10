دیدار مکزیک میزبان و آفریقای جنوبی درشبکه سه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، با آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک شبکه سه با برنامه «جام ۲۶» اکثریت بازی را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

در بیست و سومین تورنمنت دیدنی جام جهانی ۴۸ تیم شرکت دارند که تیم‌ها در ۱۲ گروه چهار تیمی به رقابت خواهند پرداخت که روی هم ۱۰۴ مسابقه برگزار خواهد شد.

در این ۳۹ روز جام جهانی تیم‌ها برای کسب جام طلایی معتبرترین تورنمنت فوتبال تلاش خواهند کرد.

در اولین دیدار گروه A از هفته اول این مسابقات مکزیک میزبان به مصاف آفریقای جنوبی خواهد رفت.

این مسابقه ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه تاریخی آزتکا در مکزیکوسیتی آغاز می‌شود.

مخاطبان عزیز می‌توانند این بازی را از شبکه سه تماشا کنند.

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