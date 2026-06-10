پخش یک برنامه درباره شاهنامه در تلویزیون
برنامه تلویزیونی «نگاهی نو به شاهنامه» با اجرای محمد رسولی پژوهشگر شاهنامه و حقوقدان، این روزها از شبکه تهران روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، مجموعه «نگاهی نو به شاهنامه» در قالب درسگفتار پژوهشی، ظرفیتهای تاریخی، حقوقی، اجتماعی و علمی شاهنامه را مورد واکاوی قرار میدهد. محمد رسولی که بیش از ۲ دهه در حوزه شاهنامهپژوهی فعالیت داشته و در زمینههای حقوق و تاریخ نیز پژوهش کرده است، در این برنامه به عنوان میزبان دیدگاهها و یافتههای خود را درباره موضوعات مختلف مطرح میکند.
از جمله محورهای مطرح شده در قسمتهای مختلف این مجموعه میتوان به موضوعاتی چون قانون اساسی در شاهنامه، حقوق سالمندان، حقوق شهروندی، پزشکی، فرازمینیها، خداپرستی و توحید، سوگواری و… در شاهنامه اشاره کرد.
برنامه «نگاهی نو به شاهنامه»، با همکاری واحد تأمین برنامه شبکه تهران و به تهیهکنندگی امیرحسین محمودیفرد و کارگردانی علی شجاعی تولید شده است.
فصل نخست این مجموعه در ۲۰ قسمت تولید شده و هر روز حدود ساعت ۱۸:۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این برنامه میکوشد زمینهای برای بازخوانی شاهنامه فردوسی از منظرهای گوناگون فراهم کند.