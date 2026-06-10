بخش مهمی از مسیر پیشرفت کشور بر دوش زنان و مادران است/ تصور دشمن غلط بود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، امروز (چهارشنبه) در مراسم «امین ایران ۳ – روایت مهر» که در تالار وحدت برگزار شد، با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر اظهار کرد: ملت ایران با حضور گسترده خود در میادین، صحنه‌هایی خلق کردند که از نگاه بسیاری از تحلیلگران سیاسی قابل پیش‌بینی نبود و معادلات دشمن را بر هم زدند.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد در مدت کوتاهی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و حتی نظام را دچار فروپاشی کند، اما حضور مردم این محاسبات را برهم زد و طرح‌های آنان را ناکام گذاشت.

پزشکیان ادامه داد: دشمن همواره به‌دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در داخل کشور است و تلاش کرده برخی کشورها را علیه ایران همراه کند، اما این اقدامات با هوشیاری مردم و مسئولان با شکست مواجه شده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از اختلاف‌افکنی پرهیز کرد، چراکه راهبرد اصلی دشمن تضعیف وحدت داخلی است.

وی با اشاره به نقش زنان در جامعه اظهار کرد: بخش مهمی از مسیر پیشرفت کشور بر دوش زنان و مادران قرار دارد و باید برای ساخت آینده‌ای توانمند، خلاق و عزتمند برای فرزندان این سرزمین تلاش شود.

پزشکیان همچنین گفت: باقی ماندن کشور در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» به نفع منافع ملی نیست و باید برای عبور از این وضعیت، تصمیمات جدی اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: هرگونه تعرض به خاک و عزت ایران با واکنش ملت مواجه خواهد شد و مردم هرگز در برابر تهدید و تجاوز تسلیم نخواهند شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت گفت‌وگو برای حل مسائل داخلی و منطقه‌ای افزود: دولت مسئولیت دارد مسیر روشنی برای آینده کشور و نسل‌های بعدی ترسیم کند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره سیاست خارجی و مدیریت بحران‌ها گفت که در گفت‌وگوهای متعدد با ایشان، بارها بر ضرورت پایان دادن به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» تأکید شده بود. به گفته پزشکیان، رهبر شهید معتقد بودند باید برای خروج از این وضعیت راهکاری یافت و از همین رو اجازه ادامه گفت‌وگوها برای حل مسائل و کاهش تنش‌ها را صادر کردند.

وی افزود: باید با حفظ عزت و اقتدار ملی، مسیری را دنبال کنیم که آینده کشور از بحران‌ها و طوفان‌های پیش رو عبور کند. این هدف تنها با همراهی همه اقشار جامعه، قومیت‌ها، زنان و مردان و باور به اراده جمعی برای ساختن ایرانی سربلند محقق خواهد شد.

پزشکیان با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال مشکلات مردم تصریح کرد: نمی‌توان مدعی دینداری بود اما نسبت به فقر، مشکلات معیشتی و دشواری‌های زندگی مردم بی‌تفاوت ماند. مدیران موظف‌اند برای رفع این مسائل تلاش کنند و در برابر خداوند نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. وی تأکید کرد که همدلی و همراهی مردم می‌تواند کشور را از شرایط بحرانی و پیامدهای جنگ عبور دهد و وحدتی را رقم بزند که فراتر از تصور دشمنان باشد.

رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مفهوم «جهاد اکبر» در آموزه‌های اسلامی گفت: همان‌گونه که پیامبر اسلام (ص) پس از بازگشت از جنگ‌ها از جهاد اکبر سخن گفتند، امروز نیز مسئولان پس از عبور از چالش‌های بیرونی، وظیفه دشوارتری در برابر خود دارند؛ مبارزه با نفس، کنار گذاشتن منافع جناحی و شخصی و تلاش خالصانه برای خدمت به مردم و سربلندی کشور. به گفته وی، تحقق این مسیر نیازمند توکل به خداوند و تلاش صادقانه برای حل مشکلات جامعه است.

انتهای پیام/