«ایوب آقاخانی» فیلم سینمایی «روز واقعه» را در باغ کتاب نقد میکند
با پایانیافتن فصل پنجم رویداد سینمایی «نقدوتماشا» با نام «سینمای زندگی»، دور جدید این رویداد به همت مجله میدان آزادی و همکاری باغ کتاب تهران در قالب یک برنامۀ ثابت هفتگی از 13 خرداد آغاز شد.
به گزارش ایلنا، به تناسب برگزاری این رویداد در محل باغ کتاب و همراهی کتابدوستان، برنامۀ ثابت چهارشنبههای رویداد «نقدوتماشا»، سینمای اقتباسی خواهد بود که پیوندی است میان سینما با کتاب و ادبیات؛ به این ترتیب هر چهارشنبه یک فیلم اقتباسی از سینمای ایران یا جهان به میزبانی یک نویسنده و نقدوبررسی یکی از منتقدان صاحبنام سینمای ایران، اکران خواهد شد.
در دومین نشست این رویداد که چهارشنبه 20 خرداد ماه، از ساعت 17 در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران آغاز خواهد شد، فیلم سینمایی «روز واقعه» ساختۀ شهرام اسدی، به میزبانی «مجید اسطیری» –رماننویس و منتقد ادبی- و نقدوبررسی «ایوب آقاخانی» -نمایشنامهنویس، کارگردان، بازیگر و منتقد سینما- اکران و بررسی خواهد شد. لازم به ذکر است نسخهای که فیلم از روی آن اکران میشود نسخۀ بازسازیشده و با کیفیت فیلم روز واقعه است.
«روز واقعه»، ماجرای جوانی نصرانی به نام عبدالله بن عُمَیْر را روایت میکند که در پی شنیدن صدای ندای «کیست مرا یاری کند؟» تازهعروس خود را رها میکند، سر به بیابان میگذارد و عصر روز عاشورا، به صحرای کربلا میرسد.
پیوند قلم «بهرام بیضایی» و هنر کارگردنی «شهرام اسدی»، یکی از تاثیرگذارترین فیلمها دربارۀ واقعۀ عاشورا را در سینمای ایران رقم زد. این فیلم در سیزدهمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت ده سیمرغ شد که از آن میان پنج سیمرغِ بهترین فیلم، بهترین چهرهپردازی، بهترین موسیقی متن، بهترین صحنهآرایی و بهترین فیلم دوم را کسب کرد.
«علیرضا شجاعنوری»، «لادن مستوفی»، «عزتالله انتظامی»، «جمشید هاشمپور»، «سعید نیکپور» و «محمدعلی کشاورز» از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. فیلم «روز واقعه» بارها از سوی منتقدان ایرانی به تحسینشده و در وبسایت آیامدیبی امتیاز 7.3 از 10 را کسب کرده است.
برای شرکت در اکرانهای هفتگی نقدوتماشای ماه خرداد، از روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ امکان رزرو صندلی بدون نیاز به پرداخت هزینه برای تمامی دوستداران سینما فراهم خواهد بود.
علاقهمندان برای کسب اطلاع از فرایند ثبتنام و رزرو صندلی میتوانند به وبسایت رویدادهای مجله میدان آزادی به نشانی event.azadisq.com یا به بازوی مجلۀ میدان آزادی در پیامرسان بله به نشانی @AzadiEBot مراجعه کنند.