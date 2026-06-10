نمایشنامههای «آینه در آینه» رونمایی شد
وحید نمازی، رئیس سابق حوزه هنری استان فارس، گفت: ایده ما این بود که ما یک سری مباحث جدی و فرهنگی در زیستبوم خودمان داریم و نیاز داریم از دل اینها یک سری آثار ناظر به آن تجلی پیدا کند. اسم «آینه در آینه» هم به همین علت انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مجموعه نمایشنامههای اقتباسی «آینه در آینه» روز سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در تماشاخانه مهر رونمایی شد. این مجموعه با همکاری مرکز هنرهای نمایشی سوره و گروه تئاتر دانشکده هنر دانشگاه بینالمللی سوره تولید شده است.
این مجموعه اقتباسی به همت حوزه هنری فارس گردآوری شده و با آثاری از نصرالله قادری، شهرام کرمی، مهرداد کورشنیا، اصغر گروسی، کهبد تاراج، وحید درویشی، لیلا روغنگیر قزوینی، آرزو بهرامی و مسعود احمدی به چاپ رسیده است.
در ابتدای این برنامه، وحید نمازی، رئیس سابق حوزه هنری استان فارس، گفت: این مجموعه محصول زحمت حدوداً دو سهساله حوزه هنری فارس است. جمعی از رفقا اعتماد و همراهی کردند و نهایتاً این مجموعه به انتشار رسید.
نمازی با اشاره به مضامین پرتکرار در تئاتر شهرستانها عنوان کرد: ما عموماً با یک سلسله مسائل پرتکرار مواجهیم. در استان میتوانستیم روی نقطه تربیت بایستیم یا روی کار جدی متفاوتی ناظر به بوم خودمان بایستیم؛ بومی که تمام درامهای حماسی را درون خودش دارد.
او افزود: ایده ما این بود که ما یک سری مباحث جدی و فرهنگی در زیستبوم خودمان داریم و نیاز داریم از دل اینها یک سری آثار ناظر به آن تجلی پیدا کند. اسم «آینه در آینه» هم به همین علت انتخاب شد.
در ادامه، اصغر گروسی، کارگردان تئاتر و نمایشنامهنویس، بیان کرد: ما با حمایت وحید نمازی جلو رفتیم و نویسندگان هم به ما اعتماد کردند و رنج قلم را به جان خریدند و در تألیف این مجموعه کمکرسانی کردند و توانستیم این مجموعه وزین را تولید کنیم.
او ادامه داد: منطبق بر ادبیات شفاهی و تاریخ زیستبوم حرمت گذاشتیم و یک سری از خاطراتی که قابلیت تبدیل شدن به رمان را نداشت را از دل همین تئاترهای خیابانی جمعآوری کردیم و چند مجموعه را هم به اجرا بردیم.
گروسی تأکید کرد: امیدوارم همتی صورت گیرد و با شمارههای بعدی «آینه در آینه» که آن را هم آغاز کردیم، این مجموعه نیز به سرانجام برسد و بتوانیم گام کوچکی در اعتلای هنر تئاتر ملی برداریم.
نصرالله قادری، استاد دانشگاه و نمایشنامهنویس تئاتر، بیان کرد: هیچ نویسندهای را در جهان نمیشناسم که سفارش را نپذیرفته باشد؛ همه سفارش میگیرند. این اتهام که سفارشنویسی کار بدی است، از اداهای روشنفکرانه است، که حقیقت ندارد.
او افزود: در این کتاب از زمان مولای عدالت امیرالمومنین (ع) تا شهادت حسین بن علی (ع) در کربلا و سلیم که تمام این قضیه را پیش میبرد و قهرمان رمان است، پرداخته شده است.
قادری با انتقاد از جایگاه هنر در کشور گفت: در این مجموعه به بخشی پرداخته شده که در جایگاههای دولتی هیچ ارزشی ندارد. اساساً هنر و نویسنده بیارزش است و مطرودترین نویسندهها، نویسندگان تئاتر هستند و کسی نسبت و باوری به تئاتر ندارد و این ریسک پرخطری بود که این دوستان انجام دادند.
او تأکید کرد: حرمت گذاشتن به نویسنده فقط چاپ کتابش نیست؛ باید پخش شود و همین طور روی صحنه بیایند. استان شیراز باید برای قدم اول، این آینه را روبهروی دیگران هم بگیرد.
شهرام کرمی، نویسنده نمایشنامه، اظهار کرد: نصرالله قادری، استاد من بوده و با افتخار میگویم نمایشنامهنویسی و اخلاق در هنر را از او آموختم.
او افزود: این اولین اثر اقتباسی من است. اصغر گروسی به من گفت میخواهیم بر اساس کتابی نمایشنامهای بنویسیم. کتاب «چشمهای خردلی» که بر اساس زندگی جانباز اسماعیل جمالی نوشته شده و جزو کتابهای خوب است، قسمت من شد. در حین نوشتن پشیمان شدم زیرا با جهانی رو به رو شدم که بسیار سخت بود.
کرمی خاطرنشان کرد: ما در عرصه هنر به موضوع اقتباس کمتر توجه میکنیم در حالی که بسیاری از آثار مطرح دنیا با اقتباس مطرح شدهاند.
مهرداد کورشنیا با تشکر از حوزه هنری به خاطر این رویکرد درست، گفت: ما زمینههای مناسبی در این کشور داریم که برخی از این دوستان از بسیاری از نهادهای فرهنگی مسئول پیشی گرفتند. زمینههای عمیق تاریخی و فرهنگی بسیاری داریم که اگر نهادهای فرهنگی به نویسندگان کمک کنند، میتوانیم از آنها بهرهبرداری کنیم.
او افزود: مهمترین مفهوم تاریخ بشریت مرگاندیشی است. بحران و جنگ برای نویسندهها بستری برای نوشتن فراهم میکند. رسالت کسانی که کار فرهنگی میکنند این است که از مجموعه داشتههایمان استفاده و در جامعه منعکس کنند.
کورشنیا بیان کرد: آنچه مرا برای نوشتن این کتاب تشویق کرد، مسئله ملاصدرا بود. این برای هر نویسندهای جذاب است که چرا ما فیلسوفانمان را نمیشناسیم. خواهش من این است کمک کنیم تا ذخایر فرهنگیمان را به بهترین شکل به نسل جدید ارائه کنیم.
در ادامه، از کتابهای این مجموعه با حضور نویسندگان اثر رونمایی شد.
در حاشیه این مراسم نیز، مجموعه کارگاههای مجازی و گفتگوهای تخصصی «نبرد روایت»، ایدهپردازی، نمایشنامهنویسی و شیوههای اجرای دراماتیک (با تمرکز بر روایتهای جنگ تحمیلی رمضان)، برگزار شد.
در دومین جلسه از فصل دوم «نبرد روایت» با حضور ایوب آقاخانی، نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر به موضوع جنگ واقعیت و صحنه (اقتباس به مثابه تسهیلگر ارتباط تجربه زندگی با تئاتر با تکیه بر تصویر جنگ بر صحنه) پرداخته شد.