نخستین سالگرد شهادت محمدمهدی طهرانچی برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مراسم نخستین سالگرد شهادت محمدمهدی طهرانچی و همسر ایشان، شهیده مژگان قراویری، سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای مراسم، سعیده طهرانچی، فرزند شهید محمدمهدی طهرانچی، با گرامیداشت یاد پدر و مادر شهید خود گفت: یک سال از آن سحرگاه تلخ گذشت؛ شبی که دستان جنایتکار دشمن به خون عزیزانمان آلوده شد و پدرمان به آرزویی که سال‌ها در انتظارش بود، رسید.

او افزود: شهدای عزیز ما در تاریخ جاودانه شدند و امروز وظیفه ما شناختن و شناساندن راه، منش و سبک زندگی آن بهشتیان است.

فرزند شهید طهرانچی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و علمی پدر خود اظهار کرد: پدر عزیزمان معلمی را والاترین جایگاه زندگی خویش می‌دانست. او اندیشمندی ژرف‌نگر بود که علم را با ایمان درآمیخته بود و باور داشت استقلال، پیشرفت و عزت یک ملت بر پایه علم، فناوری و تربیت نسل‌های آینده شکل می‌گیرد.

او ادامه داد: پس از شهادت پدر و مادر عزیزمان، وجود رهبر شهیدمان مایه دلگرمی ما بود. اگر ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ روز فراق پدر و مادرمان بود، ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز روزی بود که احساس کردیم سایه روح پدری بزرگ از سر ملت ایران کم شده است.

شهید طهرانچی دانشجویی باهوش، پرسشگر و ایده‌پرداز بود

در ادامه این مراسم، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، به بیان خاطراتی از سال‌های دوستی و همراهی خود با شهید محمدمهدی طهرانچی پرداخت.

او گفت: آشنایی و دوستی من با شهید طهرانچی به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری عازم روسیه شدیم. از همان دوران ویژگی‌های برجسته‌ای در ایشان مشاهده می‌کردم. شهید طهرانچی دانشجویی بسیار باهوش، پرسشگر و ایده‌پرداز بود که نگاه متفاوتی به مسائل داشت.

رنجبر با اشاره به دوران تحصیل مشترک خود با شهید طهرانچی در روسیه افزود: من در دانشگاه فیزیک و تکنولوژی مسکو تحصیل می‌کردم و ایشان دوره زبان روسی را می‌گذراندند. شهید طهرانچی از نخستین ساعات روز تا پاسی از شب روی رساله دکتری خود کار می‌کرد و حتی در روزهای تعطیل نیز از تلاش و مطالعه دست نمی‌کشید. روحیه کنجکاوی و پیگیری علمی در وجود او بسیار پررنگ بود و در همان سال‌ها نیز درباره مسائل راهبردی کشور می‌اندیشید. این روحیه در تمام چهار سال حضور ما در مسکو ادامه داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به نقش شهید طهرانچی در تحول آموزش عالی کشور اظهار کرد: شهید طهرانچی ایده‌ها و دیدگاه‌های نوینی در حوزه آموزش عالی داشت و توانست بخش قابل توجهی از این نگاه‌های جدید را در ساختار و برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی محقق کند.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، محمد رسولی، شاعر آیینی کشور، به شعرخوانی پرداخت.

هیچ‌گاه نمی‌توانند علم را در این سرزمین خاموش کنند

در ادامه این مراسم، پس از پخش تیزر مستند «شاخه‌ای روی آب»، از محسن اسلام‌زاده کارگردان این مستند تقدیر شد. اسلام‌زاده در سخنانی عنوان کرد: به واسطه ساخت این فیلم، چند ماهی مهمان خانواده شهید طهرانچی بودیم. من با خاطرات شهید طهرانچی زندگی کردم و کاری را که شاید دو سال زمان نیاز داشت، ظرف چند ماه انجام دادیم. شهید طهرانچی در یک مستند ۷۰ دقیقه‌ای شناخته نمی‌شود و حتماً باید درباره ایشان سریال ساخته شود.

او افزود: شهید طهرانچی اعتقاد داشت که ما را ترور علمی می‌کنند. دانشگاه‌های ما را بمباران کردند، اما علم در سینه‌های ما جای دارد و هیچ‌گاه نمی‌توانند علم را در این سرزمین خاموش کنند.

شهید طهرانچی مجاهد راه علم بود

در ادامه، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا گفت: شهید طهرانچی عالم و دانشمند بود. او در این عمر ۶۰ ساله، زندگی خود را وقف کار علمی کرد و مجاهد راه علم بود. کارهای بزرگی در حوزه علم انجام داد و به دنبال علم نافع و کاربردی بود.

او ادامه داد: شهید طهرانچی میان مقاله و پتنت ارتباط برقرار می‌کرد؛ یعنی مقاله را صرفاً برای مقاله یا ارتقای علمی نمی‌نوشت. او ۱۵۰ مقاله در مجلات علمی معتبر منتشر کرده بود و همواره به سراغ مرزهای دانش می‌رفت. امروز جهان با برخی از این رشته‌ها تمدن‌سازی می‌کند و شهید طهرانچی به خوبی می‌دانست که اگر بخواهیم عقب نمانیم، باید در مرزهای دانش حرکت کنیم.

خسروپناه با اشاره به دیگر ویژگی‌های شهید طهرانچی اظهار کرد: او میان علم و حکمرانی پیوند برقرار کرده بود و معتقد بود دانشی که تولید می‌شود باید در دل حکمرانی قرار گیرد. حکمرانی یعنی حل مسئله؛ از سیاست‌گذاری تا اجرا و نظارت. همچنین میان علم و دین و نیز میان علم و حکمت پیوند برقرار کرده بود و از این منظر انس خاصی با قرآن داشت.

در پایان این مراسم نیز از خانواده‌های محافظین، شهید مجتبی رضی، شهید مهدی رجبی، شهید سیدعلی سیدان و شهید عباس نوذری تجلیل شد.

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