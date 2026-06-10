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سریال «گذرگاه» جایگزین «کلانتری ۱۱» می‌شود

سریال «گذرگاه» جایگزین «کلانتری ۱۱» می‌شود
کد خبر : 1796999
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با پایان پخش مجموعه «کلانتری ۱۱» در روز جمعه – ۲۲ خرداد – شبکه تماشا از شنبه، ۲۳ خرداد سریال «گذرگاه» به کارگردانی جواد میرزا آقازاده را ساعت ۱۷ روی آنتن می‌برد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، «گذرگاه» به تهیه‌کنندگی محمد مصری‌پور روایتی در بستر تحولات اجتماعی است که با تمرکز بر مفاهیمی چون ایستادگی، عدالت‌طلبی و مواجهه با انتخاب‌های سرنوشت‌ساز، تصویری از انسان‌هایی را به نمایش می‌گذارد که در بزنگاه تصمیم، میان ترس و باور ایستاده‌اند. 

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: محسن حقیقت بعد از ۱۰ سال ناصر بهجت را که در سال ۵۷ مامور شهربانی بوده و طی تحقیق در مورد قتل یک خان در روستایی اطراف کرمانشاه به مدارکی در مورد زمین خواری دست پیدا کرده بود و از همان زمان ناپدید شده بود را پیدا می‌کند. 

مجید آقاکریمی، امیر احمد قزوینی، سهند جاهد، رضا اکبرپور، ایوب آقاخانی، بهار قاسمی، حمیدرضا پگاه، فریبا کوثری، لیلا زارع، آرش آصفی، نسرین نکیسا، حمیدرضا هدایتی، شیوا خسرومهر، مریم شاه‌ولی، دانیال نوروش، مهسا باوفا، آیلین جاهد، بهزاد خداویسی، مجید مشیری، جعفر دهقان و قاسم زارع در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

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