به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعضای هیأت‌مدیره این انجمن در دیدار با شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن معرفی این تشکل، اهداف، برنامه‌ها و ظرفیت‌های آن را برای توسعه مستندسازی در حوزه محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور تشریح کردند.

این انجمن با هدف حمایت از مستندسازان فعال در حوزه حیات‌وحش و محیط‌زیست، ارتقای سطح حرفه‌ای تولیدات مستند، توسعه آموزش‌های تخصصی، تقویت همکاری میان فیلمسازان، پژوهشگران و نهادهای مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت سینمای مستند برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل محیط‌زیستی تأسیس شده است.

اعضای هیأت‌مدیره در این دیدار با تأکید بر نقش مؤثر سینمای مستند در ثبت و روایت میراث طبیعی ایران، معرفی تنوع زیستی کشور، بازتاب چالش‌های محیط‌زیستی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت، تشکیل این انجمن را گامی مهم در جهت انسجام‌بخشی به جامعه مستندسازان فعال در این عرصه دانستند.

انجمن مستندسازان حیات‌وحش، تنوع زیستی و محیط‌زیست ایران در نظر دارد با همکاری نهادهای دولتی، مراکز علمی و پژوهشی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه توسعه و ارتقای مستندسازی محیط‌زیست و حیات‌وحش را در کشور فراهم کرده و از ظرفیت تصویر و روایت مستند برای حفاظت از میراث طبیعی ایران بهره گیرد.

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