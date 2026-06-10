تشکیل انجمن تخصصی مستندسازان حیاتوحش و محیطزیست ایران
همزمان با هفته محیطزیست، انجمن مستندسازان حیاتوحش، تنوع زیستی و محیطزیست ایران به عنوان نخستین تشکل رسمی و تخصصی مستندسازان این حوزه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، اعضای هیأتمدیره این انجمن در دیدار با شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، ضمن معرفی این تشکل، اهداف، برنامهها و ظرفیتهای آن را برای توسعه مستندسازی در حوزه محیطزیست و حیاتوحش کشور تشریح کردند.
این انجمن با هدف حمایت از مستندسازان فعال در حوزه حیاتوحش و محیطزیست، ارتقای سطح حرفهای تولیدات مستند، توسعه آموزشهای تخصصی، تقویت همکاری میان فیلمسازان، پژوهشگران و نهادهای مرتبط و بهرهگیری از ظرفیت سینمای مستند برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل محیطزیستی تأسیس شده است.
اعضای هیأتمدیره در این دیدار با تأکید بر نقش مؤثر سینمای مستند در ثبت و روایت میراث طبیعی ایران، معرفی تنوع زیستی کشور، بازتاب چالشهای محیطزیستی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت، تشکیل این انجمن را گامی مهم در جهت انسجامبخشی به جامعه مستندسازان فعال در این عرصه دانستند.
انجمن مستندسازان حیاتوحش، تنوع زیستی و محیطزیست ایران در نظر دارد با همکاری نهادهای دولتی، مراکز علمی و پژوهشی، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد، زمینه توسعه و ارتقای مستندسازی محیطزیست و حیاتوحش را در کشور فراهم کرده و از ظرفیت تصویر و روایت مستند برای حفاظت از میراث طبیعی ایران بهره گیرد.