«وی نسکی و پودر نامرئی»؛ ماجراجویی فانتزی یک پسربچه در شبکه دو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو؛ این اثر که محصول سال ۲۰۲۱ کشور فنلاند است، داستان «وی نسکی»، پسربچه‌ای را روایت می‌کند که پس از فوت پدرش، همراه با مادرش در یکی از شهرهای فنلاند زندگی می‌کند. مادر وی نسکی صاحب یک شیرینی‌پزی است. ماجرای فیلم با وقوع سرقت‌های پیاپی از مغازه‌ها و منازل این شهر آغاز می‌شود؛ اتفاقاتی که به دلیل کمبود نیرو، پلیس را در دستگیری مجرمان ناتوان ساخته است. در این میان، وی نسکی در داروخانه‌ای با پیرمرد داروسازی روبرو می‌شود که داروی نامرئی شدن را به او می‌دهد. وی نسکی با استفاده از این داروی شگفت‌انگیز، تصمیم می‌گیرد خود دست به کار شده و دزدان را گیر بیندازد.

«وی نسکی و پودر نامرئی» با محوریت تخیل کودکانه و روحیه ماجراجویی، تجربه‌ای سرگرم‌کننده و آموزنده برای مخاطبان جوان و خانواده‌ها خواهد بود.

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