دیدار مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با هنرمندان در قلب خلیج فارس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، در جریان سفر دو روزه مدیران این صندوق به استان هرمزگان، سید مجید پوراحمدی روز چهارشنبه ۲۰ خرداد با هنرمندان جزیره هرمز دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این دیدارها، ضمن بررسی وضعیت معیشتی، درمانی و حرفه‌ای هنرمندان، درباره ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و چالش‌های پیش روی جامعه هنری به تبادل نظر پرداخت.

پوراحمدی در این دیدار، ضمن ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندان پرتلاش جزیره هرمز، به جایگاه ویژه این منطقه در کشور اشاره کرد و گفت: امروز نام هرمز بیش از گذشته در سطح منطقه و جهان شنیده می‌شود و این منطقه به یکی از نمادهای اقتدار و مقاومت ایران تبدیل شده است؛ جایی که فرهنگ، تاریخ و هویت ایرانی در آن جریان دارد.

وی افزود: در کنار جایگاه راهبردی جزیره هرمز، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این منطقه نیز بخشی از سرمایه‌های ارزشمند کشور به شمار می‌رود.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه طرح فرا تهران، تلاشی برای توجه به بخش‌هایی از جغرافیای فرهنگی ایران است که کمتر در مرکز توجه قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: این طرح از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با هدف گسترش ارتباط مستقیم مدیران صندوق با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در استان‌ها آغاز شده و تاکنون در قالب هشت سفر استانی دنبال شده است. تجربه این سفرها نشان داده که حضور میدانی، درک دقیق‌تری از مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای هنرمندان مناطق مختلف کشور در اختیار مدیران قرار می‌دهد و زمینه پیگیری مؤثرتر مطالبات آنان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: هرمزگان به عنوان نخستین مقصد طرح «فرا تهران» در سال ۱۴۰۵ انتخاب شده است. این انتخاب علاوه بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، با توجه به جایگاه ویژه شهرستان میناب در حوزه ایثار، شهادت و مقاومت و به منظور ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان و پیشکسوتانی صورت گرفته است که سال‌ها در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و هنری این منطقه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

پوراحمدی همچنین تصریح کرد: بخشی از مأموریت صندوق، ارائه خدمات حمایتی است، اما در کنار آن تلاش داریم با شناسایی هنرمندان کمتر دیده‌شده، زمینه معرفی و بهره‌مندی بیشتر آنان از فرصت‌های موجود را نیز فراهم کنیم.

در این دیدار، هنرمندان هرمزگانی ضمن تشریح شرایط فعالیت خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره مسائل صنفی، رفاهی و حرفه‌ای مطرح کردند و مدیرعامل صندوق نیز دستور بررسی و پیگیری موارد مطرح‌شده را صادر کرد.

در جریان این سفر، فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر را در دیدار با هنرمندان همراهی کرد.

گفتنی است مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر در این سفر دو روزه، در قالب چهار تیم به تمامی شهرستان‌های استان هرمزگان سفر کرده و به بررسی مسائل و مشکلات هنرمندان این استان می‌پردازند.

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