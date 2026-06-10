«رمولوس کبیر» نادربرهانی مرند به تالار مشاهیر می آید؛ تماشای یک «فیلم تئاتر»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، چهارمین ویژه برنامه «جمعه‌های تئاترشهر» روز جمعه بیست و دوم خرداد ماه با پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادربرهانی مرند در تالارمشاهیراین مجموعه برگزار می‌شود.

دراین ویژه برنامه که به شکرانه سلامتی نادربرهانی مرند که چندی پیش دچار سانحه تصاذف رانندگی شده بود، پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد، نمایش موفق «رمولوس کبیر» به نویسندگی فردریش دورنمات، ترجمه زنده یاد حمید سمندریان و دراماتورژی کارگردانی نادربرهانی مرند که مهر و آبان سال ۱۳۸۸ در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفت، برای مخاطبان به نمایش در می‌آید.

(به ترتیب اجرای نقش) سیامک صفری در نقش رمولوس، علامحسنی در نقش اسپورپوس تیتوس ماما، سهراب سلیمی در نقش اشیلس، مهرداد ضیایی در نقش تولیوس روتوندوس، فرزین محدث در نقش آپولیون، ریما رامین فردر نقش ژولیا، افسانه ماهیان در نقش را، داریوش موفق در نقش مارس، محمود جعفری در نقش سنو، سینا رازانی در نقش سولفوریدوس، بهرام افشاری در نقش فسفوریدوس، مهدی سلطانی در نقش سزار روپف، علی عامل هاشمی در نقش آجودان، قاسم محبی در نقش قاصد، رحیم نوروزی در نقش امیلیان، هوتن شکیبا درنقش آشپز، هادی عامل در نقش قاصد، داریوش فائزی در نقش فیلاکس، اشکان هورس در نقش برادرزاده و پیام دهکردی درنقش ادواکر و سهیل ساعی، آذین آقاخانلو، کورش ولیدی، حسین هادی پور، علیرضا ساوه درودی، رضا صفایی حائری، سامان کرمی، نیما انصافیان، امیرجابری، علی سخنگو، سینا بالاهنگ، سعید سالمی، علی منفرد، مهدی پیله وری، مهدی مصباحی، مهدی علی نژاد، سید جمشید حسینی، سید مرتضی مظفری، هاشم اسماعیل در نقش «ژرمن ها»، «باربرها» و «مردم» نیز از جمله هنرمندانی بودند که در این نمایش به عنوان بازیگر حضور داشتند.

سومین ویژه برنامه «جمعه‌های تئاترشهر» ساعت ۱۷ روز جمعه بیست و دوم خرداد ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان رایگان است.

اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست… (بخش اول» با محوریت نقد وبررسی عملکرد تماشاخانه‌های دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان و برگزاری مراسم یادبود زنده یاد بهناز نازی و زنده یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی از جمله رویدادهایی بوده که طی هفته‌های گذشته در قالب پروژه «جمعه‌های تئاترشهر» برگزار شد.

ویژه برنامه «جمعه‌های تئاترشهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاترشهر در این دوره است که طی آن برنامه‌هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاترشهر»، «رونمایی از کتاب‌های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست‌های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره‌های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه‌های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه‌های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/