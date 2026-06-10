درگذشت یک سینماگر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمد شفاعی بجستانی از پیشکسوتان لابراتوار، پس از تحمل یک دوره بیماری در سن ۷۴ سالگی از دنیا رفت.

مراسم خاکسپاری این سینماگر امروز (چهارشنبه، ۲۰ خردادماه) برگزار شده است.

مراسم یادبود آن مرحوم روز جمعه ۲۲ خرداد از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۴۵ در تالار همایش‌های مسجد امیرالمومنین (ع) برگزار می‌شود.

خانه سینما درگذشت آن مرحوم را به جامعه هنری تسلیت گفته و برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم از خداوند آرزوی صبر و آرامش دارد.

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