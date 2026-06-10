روایت بانوان و دولتمردان از رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان با عنوان «آیین امین ایران ۳ - روایت مهر»، صبح امروز چهارشنبه، بیستم خردادماه در تالار وحدت تهران برگزار شد.

مسعود پزشکیان رییس جمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فاطمه‌ مهاجرانی سخنگوی دولت،سعید اوحدی مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران، زهرا وحید دستجردی دبیر ستاد جوانی جمعیت و برخی دیگر از مسئولان، در این رویداد حضور داشتند.

راحله امینیان اجرای این برنامه را به عهده داشت.

عنوان «امینِ ایران» برگرفته از تخلص «امین» است که رهبر شهید انقلاب در سروده‌های خود از آن استفاده می‌کردند و به همین مناسبت برای این آیین سوگ انتخاب شده است.

در ابتدای برنامه پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، نماهنگی با موضوع رهبر شهید و دیدارهای ایشان با مزدم پخش شد.

در این برنامه؛ فاطمه قاسم‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تشریح دیدگاه‌های رهبر شهید درباره جایگاه زن و نهاد خانواده، به مفهوم «الگوی سوم زن» در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخت.

وی گفت: الگوی سوم، یکی از مهم‌ترین میراث‌های فکری امام خمینی(ره) در حوزه زن و خانواده بود؛ الگویی که بر مبنای آن، مسیر حکمرانی و مدیریت کشور در این حوزه ترسیم شد. به گفته وی، این الگو نه با تصویر زن منفعل و حاشیه‌نشین در برخی جوامع شرقی همخوانی دارد و نه با الگوی رایج غربی که در آن، هویت انسانی زن تحت‌الشعاع نگاه‌های جنسیتی و سازوکارهای مبتنی بر سرمایه‌داری و مناسبات مردسالارانه قرار می‌گیرد.

مسئولیت اجتماعی؛ محور اصلی الگوی زن در انقلاب اسلامی

قاسم‌پور افزود: نگاه انقلاب اسلامی به زن، بر پایه حضور فعال و مسئولانه او در عرصه‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی در مسیر پیشرفت جامعه شکل گرفته است. از این منظر، مهم‌ترین مؤلفه الگوی سوم، پذیرش و تحقق مسئولیت اجتماعی زن در قبال جامعه و نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، زن نه موجودی منزوی و صرفاً محدود به حوزه خصوصی تعریف می‌شود و نه ابزاری در خدمت مناسبات اقتصادی و فرهنگی مسلط؛ بلکه به‌عنوان کنشگری اثرگذار، در فرآیندهای اجتماعی و تاریخی حضور می‌یابد و نقش‌آفرینی می‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای این رویکرد در سال‌های گذشته گفت: نمونه‌های متعددی از تحقق این نگاه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی قابل مشاهده است؛ دستاوردهایی که ریشه در همان مبانی فکری دارد و در سال‌های اخیر بیش از گذشته نمایان شده است.

وی افزود: بسیاری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که امروز در حوزه زنان مشاهده می‌شود، حاصل تقویت همین نگرش است و به برکت مجاهدت‌ها و پیگیری‌های رهبر شهید، جلوه‌ای آشکارتر یافته و امکان دیده‌شدن بیشتری پیدا کرده است.

روایت معصومه ابتکار از نگاه رهبر شهید به حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی

معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست، در سومین آیین «امین ایران» با اشاره به تجربه حضور خود در دولت و نحوه تعامل رهبر شهید با مدیران زن، از رویکردی سخن گفت که به گفته او بر پایه اعتماد، احترام و فرصت برابر استوار بود.

وی گفت: از سال ۱۳۷۶ و همزمان با آغاز فعالیت نخستین زنان عضو کابینه جمهوری اسلامی ایران، یعنی بنده و زنده‌یاد زهرا شجاعی، در تمامی دیدارها و جلسات کاری شاهد بودیم که رهبر انقلاب در برخورد با مسئولان زن و مرد هیچ‌گونه تمایزی قائل نمی‌شدند. حتی در برخی موارد، میزان توجه و احترام ایشان نسبت به زنان مسئول، جلوه‌ای ویژه داشت.

تأکید بر شایستگی به جای جنسیت

ابتکار افزود: در موضوعاتی همچون سپردن مسئولیت‌ها، انتظار برای پاسخگویی و نحوه تعاملات اداری نیز معیار اصلی برای ایشان توانمندی و مسئولیت‌پذیری افراد بود و نه جنسیت آنها. همین نگاه سبب می‌شد زنان فعال در عرصه مدیریت، احساس کنند فرصت حضور و اثرگذاری برابر با دیگر مدیران را در اختیار دارند.

وی ادامه داد: این رویکرد را می‌شد در بسیاری از تصمیمات و مواضع ایشان مشاهده کرد؛ نگاهی که در زمان خود، از جنبه‌های مختلف قابل توجه و پیشرو به شمار می‌آمد.

ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود به خاطره‌ای از مرحوم زهرا شجاعی اشاره کرد و گفت: در مقطعی، موضوع جایگاه زنان در صفوف نماز جماعت، به‌ویژه در برنامه‌های ماه مبارک رمضان، از سوی خانم شجاعی مطرح شد. پرسش این بود که آیا زنان می‌توانند در ردیف‌های ابتدایی و نزدیک‌تر به محل اقامه نماز قرار بگیرند یا خیر.

وی افزود: پاسخ رهبر انقلاب این بود که هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و زنان می‌توانند حتی در نخستین صف نماز نیز حضور داشته باشند. بر همین اساس، خانم شجاعی با موافقت و نظر ایشان در صف اول نماز جماعت قرار گرفت و تصاویر آن نیز ثبت و منتشر شده است.

ابتکار با اشاره به این خاطره تأکید کرد: چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که نگاه رهبر شهید به جایگاه زنان، نگاهی مبتنی بر مشارکت فعال آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی مناسک جمعی بود؛ رویکردی که زنان را دارای ظرفیت حضور مؤثر و برابر در جامعه می‌دانست و از چارچوب‌های محدودکننده فاصله داشت.

حمایت رهبر شهید از زنان مدیر و زندانیان زن

معصومه ابتکار در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی تجربه‌های مدیریتی دوران مسئولیتش گفت: در سال‌هایی که در سازمان حفاظت محیط‌زیست فعالیت می‌کردم، بارها شاهد بودم که رهبر انقلاب نسبت به مسائل مطرح‌شده از سوی مدیران زن حساسیت و توجه ویژه‌ای داشتند. به عنوان نمونه، در موضوع تعدادی از محیط‌بانان که با حکم اعدام مواجه بودند، پس از طرح موضوع، ایشان با سرعت و جدیت وارد عمل شدند و مانع اجرای احکامی شدند که از دوره‌های قبل صادر شده بود.

وی افزود: این نوع برخورد نشان می‌داد اعتماد به مدیران زن صرفاً در حد شعار نبود و در عمل نیز به پیشنهادها و درخواست‌های آنان توجه می‌شد.

ابتکار همچنین به حوادث سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: پس از پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌هایی که انجام شد، تعدادی از زنان بازداشت‌شده با دستور مستقیم رهبر انقلاب آزاد شدند. تأکید ایشان این بود که باید شرایط این افراد با توجه به جایگاهشان به عنوان مادر و زن مورد توجه قرار گیرد و نگاه متفاوتی نسبت به این پرونده‌ها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این رویکرد تنها محدود به همان مقطع نبود و در موارد دیگری نیز با درخواست‌های مطرح‌شده، موضوع زن بودن به عنوان یکی از ملاحظات مؤثر در بررسی وضعیت زندانیان زن مورد توجه قرار می‌گرفت.

تأکید مداوم بر حفظ کرامت و امنیت زنان

رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت از حقوق زنان اشاره کرد و گفت: در یکی از جلسات افطار دولت با رهبر انقلاب، ایشان به صراحت درباره خشونت علیه زنان در محیط خانواده سخن گفتند و تأکید داشتند که این مسئله باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: رهبر انقلاب معتقد بودند لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید با قاطعیت پیگیری شود. نکته قابل توجه این بود که این موضوع تنها در همان جلسه مطرح نشد و در نشست‌های بعدی با مسئولان ارشد کشور نیز بارها بر ضرورت رسیدگی به آن تأکید کردند.

ابتکار با اشاره به نگاه رهبر شهید نسبت به نقش‌آفرینی زنان در حوزه‌های مدیریتی گفت: در پیامی که برای ۱۷ هزار زن نخبه کشور صادر شد، ایشان به‌طور مشخص به ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و پیشرفت‌های زنان ایرانی اشاره کردند و نقش آنان را در عرصه‌های مختلف مدیریتی مورد توجه قرار دادند.

وی افزود: آن پیام متناسب با نیازهای روز جامعه تدوین شده بود و نشان می‌داد نگاه رهبر انقلاب به مسئله زنان، نگاهی مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های موجود در کشور است.

معاون اسبق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری همچنین با اشاره به دیدگاه‌های رهبر انقلاب درباره خانواده گفت: تأکیدهای مستمر ایشان درباره اهمیت نهاد خانواده موجب شد سیاست‌های کلی خانواده که از سوی ایشان ابلاغ شده بود، به عنوان مبنای تدوین شاخص‌های خانواده در ستاد ملی زن و خانواده قرار گیرد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت دوازدهم با رویکرد «دولت دوستدار خانواده» نیز بر همین اساس شکل گرفت و از نگاه راهبردی رهبر شهید به مسئله خانواده تأثیر پذیرفت.

ابتکار ضمن گرامیداشت یاد شهدای کشور اظهار کرد: امیدوارم یاد و خاطره همه شهدای ایران، به‌ویژه شهدایی که در حوادث و جنگ‌های اخیر جان خود را از دست دادند، گرامی داشته شود و کشور در مسیر آرامش، اعتدال و سربلندی حرکت کند.

روایت همسر شهید شمقدری از شهادت خانواده‌اش

همسر شهید سعید شمقدری در سومین آیین «امین ایران» با یادآوری شهادت همسر و دو فرزندش، از ویژگی‌های اخلاقی، علمی و اعتقادی آنان سخن گفت.

وی گفت: همسر شهید دکتر سعید شمقدری هستم و در عین حال افتخار مادری دو شهید، محمد شمقدری و ریحانه شمقدری را نیز دارم. سحرگاه سوم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برای خانواده ما به روزی فراموش‌نشدنی تبدیل شد؛ روزی که همسر و دو فرزندم در کنار یکدیگر این دنیا را ترک کردند و راهی سفری شدند که پایان آن، دیدار معبود و همنشینی با اولیای الهی بود.

وی با اشاره به شخصیت شهید سعید شمقدری افزود: اگر قرار باشد علت این جایگاه والا را جست‌وجو کنیم، باید آن را در ایمان، تقوا و دانش عمیقی دانست که در وجود همسرم ریشه داشت. او زندگی خود را در مسیر علم و خدمت به کشور سپری کرد و همواره باور داشت که پیشرفت علمی باید در کنار پایبندی به ارزش‌های دینی معنا پیدا کند.

همسر این دانشمند شهید ادامه داد: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب بارها تأکید کرده بودند، دشمنی بدخواهان با ملت ایران تنها متوجه پیشرفت‌های مادی نیست، بلکه آنان با علم، ایمان و روحیه استقلال‌طلبی مردم این سرزمین نیز مقابله می‌کنند و تحمل مشاهده چنین ظرفیت‌هایی را ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرزند شهیدش اشاره کرد و گفت: محمد، با وجود سن کم، از درک و بلوغ فکری قابل توجهی برخوردار بود. او نوجوانی بااستعداد، متعهد و معتقد به ارزش‌های دینی بود و همواره تلاش می‌کرد مسیر زندگی خود را بر پایه ایمان و مسئولیت‌پذیری انتخاب کند.

وی افزود: روحیه جست‌وجوگر، علاقه به علم و پایبندی به باورهای دینی، از ویژگی‌هایی بود که در شخصیت او به‌خوبی دیده می‌شد و همین خصوصیات، او را به نوجوانی متفاوت تبدیل کرده بود.

همسر شهید شمقدری همچنین با یادآوری زندگی دختر شهیدش اظهار کرد: ریحانه برای ما هدیه‌ای الهی بود که هرچند مدت حضورش در این دنیا کوتاه بود، اما درس‌های بزرگی از صبر، محبت و استقامت به اطرافیان خود آموخت.

وی ادامه داد: دخترم با وجود ابتلا به بیماری CP، سال‌های زندگی خود را با شکیبایی و آرامش سپری کرد و هیچ‌گاه اجازه نداد دشواری‌های بیماری مانع لبخند و امیدواری‌اش شود.

او گفت: ریحانه یازده سال در کنار ما زندگی کرد و پس از تحمل سال‌ها رنج و سختی، به آرامشی جاودانه رسید؛ آرامشی که آرزو می‌کنم نصیب همه بندگان صالح خداوند شود.

همسر شهید شمقدری در ادامه با اشاره به خاطرات خود از رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: هرچند فرصت دیدار حضوری با ایشان را نداشتم، اما در مقاطع مختلف که فشارهای ناشی از مسئولیت‌های سنگین همسرم باعث خستگی و دلتنگی می‌شد، در خواب و رؤیا از محبت و حضور ایشان دلگرمی می‌گرفتم و همین مسئله آرامش و امید را به زندگی من بازمی‌گرداند.

وی خاطرنشان کرد: همسرم فردی مؤمن، مسئولیت‌پذیر، ولایت‌مدار و عاشق ایران بود. استعداد و توان علمی او سبب شده بود در زمره پژوهشگران برجسته حوزه علم و فناوری قرار گیرد. باور داشت که در دنیای امروز، قدرت واقعی کشورها بر پایه دانش و فناوری شکل می‌گیرد و به همین دلیل با تمام توان در مسیر توسعه علمی کشور فعالیت می‌کرد.

او ادامه داد: شهید شمقدری همواره مشوق دانشجویان و نسل جوان بود و تلاش می‌کرد آنان را به فعالیت علمی و پژوهشی ترغیب کند. وی حدود ۱۲ سال عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت بود و در کنار مسئولیت معاونت پژوهشی دانشگاه، نزدیک به سه دهه نیز با صنایع هوافضا همکاری داشت.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های او ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت بود. در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و اپتیک فعالیت‌های ارزشمندی انجام داد و اعتقاد داشت توسعه فناوری‌های نوین بدون همکاری این دو بخش امکان‌پذیر نیست.

همسر این دانشمند شهید با اشاره به نقش خود در همراهی با همسرش گفت: تلاش می‌کردم فضای خانه را به گونه‌ای مدیریت کنم که ذهن او بدون دغدغه متوجه فعالیت‌های علمی و پژوهشی باشد. با وجود شرایط خاص دخترمان ریحانه، خانه ما همواره سرشار از نشاط و امید بود و همسرم بارها این آرامش را نتیجه فضای صمیمی خانواده می‌دانست.

وی اظهار کرد: در خانواده ما، نامگذاری‌های سالانه رهبر انقلاب صرفاً یک شعار نبود، بلکه به بخشی از سبک زندگی تبدیل شده بود. سعی می‌کردیم برنامه‌ها و فعالیت‌های خانوادگی را با همان رویکردها تنظیم کنیم. برای مثال در سال‌هایی که بر مشارکت و همبستگی تأکید می‌شد، این موضوع را در روابط خانوادگی و اجتماعی خود پررنگ‌تر می‌کردیم و در حوزه اقتصادی نیز اصول اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار می‌دادیم.

او افزود: همسرم با تدبیر و آینده‌نگری تلاش می‌کرد خانواده را در شرایط دشوار اقتصادی مدیریت کند و همین رویکرد باعث می‌شد همه اعضای خانواده با انگیزه و امید بیشتری مسیر زندگی را دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به علاقه همسرش به قرآن کریم اشاره کرد و گفت: شهید شمقدری ارتباط عمیقی با قرآن داشت و همواره اطرافیان را به تلاوت روزانه قرآن توصیه می‌کرد. این روحیه در فرزندم محمد نیز کاملاً دیده می‌شد.

او افزود: از هفت‌سالگی محمد را به جلسات و کلاس‌های قرآنی می‌بردم و این مسیر با وجود دشواری‌های مراقبت از ریحانه ادامه یافت. نتیجه آن شد که محمد در ۱۵ سالگی به یکی از مربیان محبوب بیت‌القرآن تبدیل شد و در کنار فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی، دغدغه‌مند مسائل انقلاب و جهاد تبیین بود.

وی گفت: محمد در مدرسه، مسجد و بسیج چهره‌ای شناخته‌شده و مورد احترام بود و ارتباط صمیمانه‌ای با دوستان، معلمان و اطرافیان خود داشت.

همسر شهید شمقدری در پایان تأکید کرد: باور دارم عزیزانم همان‌گونه که زندگی کردند، به همان شکل نیز به شهادت رسیدند. برای من افتخار بزرگی است که ۳۳ سال در کنار همسرم زندگی کردم، ۱۸ سال مادر محمد بودم و ۱۱ سال در کنار ریحانه عزیزم روزگار گذراندم.

وی افزود: با وجود همه دلتنگی‌ها، آرزو و خواسته من و دخترم زهرا این است که همچنان بر عهد خود با ایران و ولایت باقی بمانیم. امروز که به نام روز خانواده شناخته می‌شود، می‌خواستم تجربه زندگی خود را بازگو کنم تا نشان دهم می‌توان با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و انسجام خانوادگی، زندگی سالم و متعالی ساخت. امیدوارم خداوند همه ما را در این مسیر یاری کند.

در ادامه، گروه پرفورمنس میناب به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه، به اجرای برنامه پرداختند.

دیدار شاعران با رهبر انقلاب در شب‌های ماه رمضان مهم‌ترین رویداد فرهنگی بود

سپس حسنا محمدزاده، شاعر، پژوهشگر، استاد دانشگاه و منتقد ادبی، با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور، دیدار سالانه شاعران و اهالی فرهنگ با رهبر انقلاب در شب‌های ماه رمضان است؛ نشست‌هایی که به گفته او از پرانرژی‌ترین محافل فرهنگی کشور بوده و نقش مهمی در معرفی جایگاه شعر در فرهنگ و تمدن ایرانی داشته است.

وی افزود: از اواخر دهه ۸۰ در بسیاری از این محافل حضور داشته و پیش از آغاز جلسات، پس از اقامه نماز و افطار، شاعران آثار خود را تقدیم می‌کردند و گفت‌وگوهایی میان آنان و رهبر انقلاب شکل می‌گرفت.

این شاعر ادامه داد: در گذشته امکان گفت‌وگوی نزدیک برای بانوان شاعر کمتر فراهم بود، اما به‌تدریج و با توجه به اهمیت شعر زنان از نگاه ایشان، این امکان ایجاد شد تا بانوان نیز بتوانند در فواصل برنامه‌ها کتاب‌های خود را تقدیم کرده و از رهنمودها بهره‌مند شوند؛ موضوعی که به گفته او موجب انگیزه و رشد بیشتر شاعران زن شده است.

وی تصریح کرد: محافل شعرخوانی از فضای ویژه‌ای برخوردار بود و گاهی رهبر انقلاب بیتی از شاعران پیشکسوت را یادآوری می‌کردند که حتی خود شاعر نیز آن را به خاطر نداشت و این موضوع نشان‌دهنده ارتباط عمیق و دقیق ایشان با شعر فارسی است.

محمدزاده افزود: آثار ارسالی برای این محافل توسط شورای داوری انتخاب می‌شد، اما با این حال، در مواردی نکات فنی و ظریفی از سوی ایشان مطرح می‌شد که از نگاه کارشناسان نیز پنهان مانده بود و این موضوع نشان‌دهنده تسلط کامل بر تاریخ و جریان شعر فارسی است.

وی گفت: توصیه همیشگی ایشان این بود که شاعران به سطح متوسط بسنده نکنند و خود را با قله‌های ادبیات فارسی مقایسه کنند.

این شاعر و منتقد ادبی در پایان اشعاری با موضوع ایران و یاد شهدا قرائت کرد.

روایت مرضیه وحید دستجردی از رهبر شهید و تاکید ایشان برای حضور زنان در جایگاه وزارت

مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در سومین آیین «امین ایران» با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و فکری رهبر شهید، بخشی از دیدگاه‌های ایشان درباره نقش زنان در عرصه‌های مدیریتی کشور را تشریح کرد.

وی گفت: توفیق آشنایی و بهره‌مندی از اندیشه‌های چنین شخصیتی، نعمتی بزرگ است و معتقدم ایشان از جمله آینده‌نگرترین و ژرف‌اندیش‌ترین رهبران معاصر، به‌ویژه در میان رهبران دینی جهان، به شمار می‌رفتند.

وحیددستجردی با بیان خاطره‌ای از گفت‌وگوی خود با رهبر انقلاب افزود: در مقطعی که بحث حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی کشور مطرح بود، فرصتی پیش آمد تا دیدگاه ایشان را درباره تصدی جایگاه وزارت توسط زنان جویا شوم؛ زیرا چنین پیشنهادی نیز به بنده ارائه شده بود.

وی ادامه داد: در پاسخ، ایشان به صراحت اعلام کردند که از منظر فقهی و شرعی هیچ مانعی برای حضور زنان در مسئولیت وزارت وجود ندارد. این پاسخ برای من بسیار قابل توجه بود، زیرا نشان‌دهنده نگاه روشن، دقیق و مبتنی بر مبانی اجتهادی ایشان نسبت به موضوع مدیریت زنان در جامعه بود.

دبیر ستاد ملی جمعیت اظهار کرد: چنین دیدگاهی بیانگر آن است که در اندیشه این رهبر دینی، زنان می‌توانند در کنار ایفای نقش‌های خانوادگی، در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی نیز مسئولیت‌های مهمی بر عهده بگیرند و در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: جامعه ما باید قدردان این نوع نگرش باشد؛ نگرشی که هم بر کرامت زن، جایگاه مادری و اهمیت خانواده تأکید دارد و هم مسیر حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اجرایی و مدیریتی را باز می‌داند.

وحیددستجردی با اشاره به توانمندی زنان ایرانی گفت: در این نگاه، زنان نه‌تنها از ظرفیت لازم برای پذیرش مسئولیت‌های کلان برخوردارند، بلکه در بسیاری از عرصه‌ها توانسته‌اند توانایی‌های خود را به اثبات برسانند و در خدمت‌رسانی به جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی ادامه داد: فرهنگ و اندیشه‌ای که بر پایه چنین نگاهی شکل گرفته، فرصت ارزشمندی برای رشد و شکوفایی استعدادهای زنان فراهم کرده است؛ فرصتی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

صحبت‌های لیلی عاج درباره رهبر شهید انقلاب

لیلی عاج، کارگردان سینما، در سومین آیین «امین ایران» با اشاره به جایگاه زنان در جامعه ایران و نقش آن‌ها در تحولات اجتماعی اظهار کرد: «باور کنید یک اتفاق بزرگ رخ داده و ما کار مهمی انجام داده‌ایم؛ آن‌قدر بزرگ که شاید حجاب معاصرت اجازه درک کامل ابعاد آن را ندهد، اما حقیقتاً یک تحول جدی اتفاق افتاده است.»

وی افزود: «بانوان این سرزمین کار بزرگی انجام داده‌اند. ما با سیدعلی حسینی خامنه‌ای بزرگ شدیم و زنان امروز الگوی سوم زن مسلمان را به یک تجربه زیسته تبدیل کرده‌اند.»

این کارگردان ادامه داد: امروز نمی‌توان از نقش‌آفرینی مردم سخن گفت اما از حضور زنان در میدان‌های مختلف غافل شد. وی گفت همان‌طور که در مقاطع مختلف تاریخی از مبارزات اقتصادی و اجتماعی و دوران دفاع مقدس یاد می‌شود، نقش زنان در این عرصه‌ها غیرقابل انکار است.

وی تصریح کرد: میدان‌داری زنان فقط به حضور فیزیکی محدود نبوده، بلکه در بسیاری از موارد به معنای ایجاد آرامش در شرایط دشوار و ایفای نقش مؤثر در پشت جبهه‌های اجتماعی بوده است.

عاج در پایان تأکید کرد: بی‌توجهی به این نقش‌آفرینی‌ها و نادیده گرفتن جایگاه واقعی زنان، جفایی در حق این تجربه تاریخی است.

صحبت‌های انسیه خزعلی درباره رهبر شهید و بیان خاطراتی از ایشان

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم و استاد دانشگاه، در سومین آیین «امین ایران» با اشاره به دیدار خود با رهبر انقلاب اظهار کرد: زمانی که ریاست دانشگاه را بر عهده داشتم، به همراه هیئت‌رئیسه در جلسه‌ای خصوصی خدمت ایشان رسیدیم و برخی مسائل دانشگاه از جمله وضعیت بودجه و امکانات را مطرح کردم.

وی افزود: در آن جلسه بیان کردم که نسبت به برخی دانشگاه‌ها احساس می‌کنیم در تخصیص امکانات و حمایت‌ها دچار اجحاف شده‌ایم. ایشان با تأکید تصریح کردند که این پشتیبانی‌ها باید به‌طور جدی انجام شود و همچنین بر ضرورت ایجاد شعب مشابه دانشگاه الزهرا تأکید داشتند.

خزعلی ادامه داد: پس از این دیدار، دستور پیگیری صادر شد و تنها دو روز بعد نامه‌ای از وزارت علوم دریافت کردیم که از دفتر ایشان ارسال شده و در آن بر بررسی و رفع مشکلات دانشگاه تأکید شده بود.

وی در پایان صحبت‌هایش، افزود: نکته مهم دیگر در نگاه ایشان، توجه به جایگاه زنان و ضرورت حضور آنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت است.

رهبر انقلاب از مشوقان جدی بانوان در ادامه تحصیل بودند

در ادامه برنامه، طیبه ماهروزاده، استاد دانشگاه و مادر همسر رهبر انقلاب، اظهار کرد: گزارشی که وزارت علوم تهیه کرده بود نشان می‌داد شبکه زنان دانشمند جهان اسلام مطابق استانداردهای بین‌المللی در حال فعالیت است و ایشان همواره بر توسعه و تقویت چنین شبکه‌هایی تأکید داشتند.

وی افزود: رهبر انقلاب از مشوقان جدی بانوان در ادامه تحصیل بودند و بر گسترش فعالیت‌های علمی زنان تأکید ویژه داشتند. او گفت شخصاً نیز انگیزه ادامه تحصیل خود را از همین نگاه و تشویق‌ها گرفته است.

ماهروزاده ادامه داد: همچنین توجه ویژه‌ای به یادگیری زبان‌های خارجی، به‌ویژه عربی و انگلیسی داشتند و برخلاف برخی برداشت‌های عمومی، هیچ‌گونه مخالفتی با یادگیری زبان انگلیسی وجود نداشت.

وی تصریح کرد: ایشان ارتباط مستمری با دانشگاه‌ها داشتند و در برخی موارد با حضور در محیط‌های علمی، با استادان و دانشگاهیان به گفت‌وگو می‌نشستند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از روش‌های تربیتی ایشان این بود که در مواجهه با افراد، ابتدا بر نقاط قوت و جنبه‌های مثبت آنان تأکید می‌کردند و سپس تذکرات لازم را بیان می‌کردند.

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