سرنوشت زیبایی شناسی آثار تاریخی پس از جنگ
گاهی ترکهای روی دیوار، بخشهای بازسازیشده یا تفاوت میان مصالح قدیمی و جدید میتوانند بخشی از هویت بصری و تاریخی بنا باشند. این نشانهها به مخاطب یادآوری میکنند که ساختمان تنها یک اثر معماری نیست، بلکه شاهدی زنده بر رویدادهای تاریخی است.
فاطمه عباسی معمار و پژوهشگر نوشت: جنگ، پیش از آنکه به پایان برسد، ردپای خود را بر چهره شهرها و بناها بر جای میگذارد. این ردپا گاه در قالب ساختمانهای ویران، خیابانهای آسیبدیده و زیرساختهای تخریبشده نمایان میشود و گاه بر پیکره بناهای تاریخی و میراث فرهنگی یک ملت نقش میبندد. در جریان درگیریهای اخیر و پیامدهای ناشی از حملات نظامی، برخی آثار تاریخی ایران نیز آسیبهایی را تجربه کردند؛ رخدادی که بار دیگر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در دوران بحران را یادآور شد.
اما پرسش مهم اینجاست که پس از پایان جنگ، سرنوشت این بناها چه خواهد بود؟ آیا مرمت به معنای بازگرداندن کامل آنها به وضعیت پیشین است یا آثار باقیمانده از جنگ نیز بخشی از هویت جدید این بناها محسوب میشود؟
بناهای تاریخی صرفاً مجموعهای از مصالح ساختمانی نیستند. آنها روایتگران زندگی نسلهای مختلف، آیینه فرهنگ و نمادهای هویت ملی هستند. هر گنبد، هر کاشی و هر دیوار تاریخی بخشی از حافظه جمعی یک ملت را در خود جای داده است. به همین دلیل، آسیب دیدن یک اثر تاریخی تنها یک خسارت فیزیکی محسوب نمیشود؛ بلکه لطمهای به بخشی از حافظه فرهنگی جامعه است. در سالهای اخیر، سازمانهای بینالمللی بارها نسبت به تهدید میراث فرهنگی در مناطق جنگی هشدار دادهاند؛ زیرا نابودی آثار تاریخی میتواند به معنای از دست رفتن بخشی از تاریخ بشریت باشد.
در ایران نیز برخی محوطهها و بناهای تاریخی در معرض آسیبهای ناشی از جنگ قرار گرفتند. هرچند کارشناسان میراث فرهنگی برای کاهش خسارتها و حفاظت از آثار ارزشمند اقداماتی انجام دادند، اما همین رخدادها اهمیت برنامهریزی برای حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط بحرانی را بیش از گذشته آشکار کرد.
زیباییشناسی پس از جنگ
در نگاه سنتی، زیبایی یک بنا در سلامت کامل، تقارن و شکوه ظاهری آن تعریف میشد. اما در معماری معاصر، بهویژه پس از تجربه جنگهای بزرگ قرن بیستم، مفهوم تازهای شکل گرفته است؛ مفهومی که «زیباییشناسی پس از جنگ» نامیده میشود.
بر اساس این دیدگاه، آثار باقیمانده از جنگ لزوماً نشانه نقص نیستند. گاهی ترکهای روی دیوار، بخشهای بازسازیشده یا تفاوت میان مصالح قدیمی و جدید میتوانند بخشی از هویت بصری و تاریخی بنا باشند. این نشانهها به مخاطب یادآوری میکنند که ساختمان تنها یک اثر معماری نیست، بلکه شاهدی زنده بر رویدادهای تاریخی است.
یکی از نمونههای مهم، کاخ گلستان است که طبق گزارشها در اثر موج انفجار حملات نظامی در نزدیکی آن دچار آسیبهایی مانند شکستن شیشهها و صدمه به برخی تزئینات داخلی شد. این مجموعه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، نمونهای از بنایی است که مرمت آن باید میان حفظ اصالت تاریخی و رفع خسارتهای ناشی از جنگ تعادل برقرار کند. نمونه دیگر، مجموعه تاریخی نقش جهان و برخی بناهای پیرامون آن از جمله کاخ چهلستون و مسجد جامع اصفهان هستند که گزارشهایی از آسیبدیدگی آنها در جریان حملات منتشر شده است. در چنین مواردی، زیباییشناسی پس از جنگ بر حفظ هویت تاریخی بنا و نمایش تفاوت میان بخشهای اصیل و بخشهای مرمتشده تأکید دارد.
همچنین قلعه فلکالافلاک از دیگر بناهایی است که آسیبهایی را تجربه کرده است. مرمت چنین بناهایی تنها به بازگرداندن شکل ظاهری محدود نمیشود، بلکه هدف آن حفظ ارزش فرهنگی، تاریخی و هویتی اثر برای نسلهای آینده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، بیش از صد اثر فرهنگی و تاریخی در نقاط مختلف ایران در اثر جنگ و موج انفجارها دچار آسیب شدهاند. این موضوع نشان میدهد که معماری تاریخی پس از جنگ به عرصهای برای نمایش تابآوری فرهنگی تبدیل میشود؛ جایی که بناها نهتنها بازسازی میشوند، بلکه به نماد پایداری، هویت ملی و تداوم تاریخ بدل میگردند.
در نتیجه، زیباییشناسی بناهای تاریخی پس از جنگ بر سه اصل استوار است: حفظ اصالت تاریخی، نمایش آثار زمان و تخریب بهعنوان بخشی از حافظه جمعی، و استفاده از روشهای نوین مرمت برای انتقال میراث فرهنگی به نسلهای آینده. تجربه بناهای آسیبدیده ایران در درگیریهای اخیر نشان میدهد که ارزش واقعی این آثار تنها در ظاهر آنها نیست، بلکه در داستان مقاومت و ماندگاری فرهنگی نهفته است.
به بیان دیگر، زیبایی بنا تنها در آنچه سالم باقی مانده خلاصه نمیشود؛ بلکه در داستانی نهفته است که بنا از رنج، بقا و بازسازی روایت میکند. یکی از مهمترین وظایف بناهای تاریخی، حفظ حافظه جمعی جوامع است. مردم از طریق این آثار با گذشته خود ارتباط برقرار میکنند و احساس تعلق به تاریخ و فرهنگ سرزمینشان را تقویت میکنند. هنگامی که یک بنای تاریخی آسیب میبیند، مسئله تنها از بین رفتن بخشی از یک ساختمان نیست؛ بلکه بخشی از این حافظه مشترک نیز دچار آسیب میشود. به همین دلیل، مرمت بناهای تاریخی پس از جنگ صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه تلاشی برای احیای هویت فرهنگی جامعه به شمار میرود. در بسیاری از کشورها، معماران و مرمتگران تلاش کردهاند میان حفظ اصالت بنا و نمایش آثار تاریخی جنگ تعادل برقرار کنند. نتیجه این رویکرد، خلق فضاهایی بوده است که هم گذشته را حفظ میکنند و هم تجربه تاریخی جامعه را به نسلهای آینده منتقل میسازند.
تجربه جهانی نشان میدهد که برخی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان پس از جنگ بازسازی شدهاند. اما آنچه این بازسازیها را ارزشمند کرده، صرفاً بازگرداندن ظاهر بنا نبوده است؛ بلکه تلاش برای حفظ روایت تاریخی آن بوده است. در چنین پروژههایی، مرمتگران اغلب بخشی از آثار تخریب را حفظ میکنند تا بازدیدکنندگان بتوانند گذشته بنا را درک کنند. این شیوه باعث میشود ساختمان به یک سند تاریخی زنده تبدیل شود؛ سندی که هم شکوه گذشته را نشان میدهد و هم دشواریهایی را که پشت سر گذاشته است.
در شرایطی که منطقه غرب آسیا همچنان با تنشها و بحرانهای مختلف روبهرو است، حفاظت از میراث فرهنگی باید بخشی از برنامههای مدیریت بحران و بازسازی باشد. آثار تاریخی تنها متعلق به یک نسل نیستند؛ آنها سرمایه فرهنگی نسلهای آیندهاند. کارشناسان معتقدند مستندسازی دقیق خسارتها، استفاده از فناوریهای نوین برای ثبت اطلاعات بناها، آموزش نیروهای تخصصی و تدوین برنامههای اضطراری میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای احتمالی داشته باشد.
و در آخر اینکه
زیباییشناسی بناهای تاریخی پس از جنگ ، دیگر بر محور «زیباییِ ظاهری» استوار نیست، بلکه بر «اصالتِ روایی» تمرکز دارد و به سمت نوعی «اخلاقِ معماری» پیش میرود، . زخمهای خود را با افتخار نشان دهد و در عین حال، مسیری برای ادامه حیات و کارکرد در دنیای مدرن ارائه دهد، جایی که نه ویرانیِ مطلق و نه نوسازیِ کامل، پاسخگو نیستند. معماریِ آینده باید فضایی برای گفتوگو میانِ گذشتهیِ دردناک و آیندهیِ امیدوارانه ایجاد کند. بناهای تاریخیِ پس از جنگ، سفیرانِ صلح خواهند بود؛ چرا که هر خشت و هر تَرَکِ آنها، روایتی از ایستادگی و حافظهیِ جمعیِ یک ملت است. ما نباید فقط سنگها را کنار هم بچینیم، بلکه باید «خاطراتِ سنگی» را برای نسلهای بعد محافظت کنیم.