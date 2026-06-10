صالحی: ‌قطع اینترنت جز با احراز شرایط اضطراری مجاز نیست

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: دسترسی به اینترنت از حقوق پایه و مجرای بسیاری از حقوق اولیه مانند کسب و کار، اخذ اطلاعات، آموزش، ارتباطات و... است.

وی در ادامه نوشت: قطع اینترنت چونان شنود است که جز با احراز شرایط اضطراری و توسط داوران خبیر و با دامنه حداقلی و در زمان کوتاه و موقت مجاز نمی‌باشد. حقوق عمومی را لگدمال نکنیم.