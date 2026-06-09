همدردی علیرضا قربانی با مردم در کنسرت تبریز+فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا قربانی در کنسرت اخیر خود که شامگاه روز دوشنبه هجدهم خردادماه، در شهر تبریز برگزار شد به رخدادهایی اشاره کرد که از زمان جنگ ۱۲ روزه تا وقایع اخیر، کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

او در بخشی از سخنانش با یادآوری حادثه مدرسه میناب، این اتفاق را از تلخ‌ترین رویدادهایی دانست که اندوه آن سراسر ایران را فرا گرفته است.

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بر اساس فیلم منتشر شده از کنسرت قربانی در تبریز، او بیان کرده است: سال گذشته با رویدادهای متعددی همراه بود. در حالی که کنسرت‌های تهران در حال برگزاری بود، جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و به همین دلیل ناچار شدیم اجراها را برای حدود دو هفته متوقف کنیم و پس از آن ادامه دهیم. همچنین قرار بود در تبریز روی صحنه برویم اما به دنبال اتفاقات دی‌ماه و برای احترام به مخاطبان، برنامه لغو شد. در همان زمان قول دادیم هر زمان پروژه «ایرانم» از سر گرفته شود، تبریز نخستین شهری باشد که میزبان این اجرا خواهد بود.

یادآوری قربانی از قربانیان حوادث اخیر

وی افزود: در جریان جنگ اخیر که این سرزمین هدف حمله قرار گرفت و همچنین در دیگر حوادثی که طی این مدت رخ داد، افراد زیادی جان خود را از دست دادند. از وقوع این اتفاقات عمیقاً متأسف هستیم و نسبت به رنجی که بر مردم تحمیل شده، اندوهگینیم.

قربانی ادامه داد: در میان همه این رخدادها، حادثه مربوط به دانش‌آموزان مدرسه میناب تأثیر ویژه‌ای بر افکار عمومی گذاشت و دل بسیاری از مردم را به درد آورد. امیدوارم خانواده‌های این عزیزان از صبر و آرامش برخوردار شوند. یقین دارم یاد و خون این فرزندان، در استواری و بالندگی ایران نقش خواهد داشت و این سرزمین کهن همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد و جایگاه خود را در تاریخ حفظ خواهد کرد.

این اندوه متعلق به همه مردم ایران است

این خواننده با اشاره به یادداشتی که در روزهای پس از حادثه منتشر کرده بود، گفت: در یازدهم یا دوازدهم اسفندماه نوشتم که هیچ پدر و مادری نمی‌تواند نسبت به از دست رفتن جان فرزندان و آسیب دیدن امنیت جامعه بی‌تفاوت باشد. این اندوه تنها متعلق به خانواده‌های داغدار نیست، بلکه غم مشترک همه مردم ایران است. هر خانواده‌ای که عزیزی را از دست داده، دل جامعه را اندوهگین کرده است. امیدوارم روزهایی سرشار از آرامش، همبستگی و سربلندی برای ایران و مردمش رقم بخورد.

تأکید بر حل مشکلات معیشتی و اجتماعی

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط فعلی جامعه اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که دشواری‌های اقتصادی، مسائل معیشتی و حتی مشکلات ناشی از محدودیت‌های اینترنتی، بر روابط خانوادگی، دوستی‌ها و وضعیت اقتصادی مردم اثر گذاشته و فاصله‌هایی را در زندگی اجتماعی ایجاد کرده است.

وی در پایان گفت: امیدوارم مشکلات موجود هرچه زودتر برطرف شود و شرایطی فراهم آید که مردم این سرزمین بتوانند با عزت، آرامش و کرامت زندگی کنند و از امکاناتی برخوردار باشند که شایسته آن هستند.

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