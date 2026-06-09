معرفی جدیدترین قطعه علیرضا قربانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، برنامه «عصر هنر» به مناسبت زادروز کامبیز روشن‌روان، آهنگساز و موسیقی‌دان برجسته کشور، بخش‌هایی از زندگی هنری و چگونگی ورود او به دنیای موسیقی را از زبان خودش مرور می‌کند و یکی از آثار این هنرمند نیز برای شنوندگان پخش خواهد شد.

در بخش دیگری از این برنامه، جدیدترین اثر علیرضا قربانی با عنوان «گلوبند ایران» معرفی و پخش می‌شود.

برنامه «عصر هنر» به تهیه‌کنندگی وحید بیات و اجرای شهاب شهرزاد، روی موج رادیو ایران تقدیم علاقه‌مندان هنر و موسیقی خواهد شد.

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