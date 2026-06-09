معرفی جدیدترین قطعه علیرضا قربانی
برنامه «عصر هنر» سهشنبه ۱۹ خردادماه، ساعت ۱۶:۰۰، با نگاهی به زندگی و آثار کامبیز روشنروان و معرفی جدیدترین قطعه علیرضا قربانی با عنوان «گلوبند ایران» روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، برنامه «عصر هنر» به مناسبت زادروز کامبیز روشنروان، آهنگساز و موسیقیدان برجسته کشور، بخشهایی از زندگی هنری و چگونگی ورود او به دنیای موسیقی را از زبان خودش مرور میکند و یکی از آثار این هنرمند نیز برای شنوندگان پخش خواهد شد.
در بخش دیگری از این برنامه، جدیدترین اثر علیرضا قربانی با عنوان «گلوبند ایران» معرفی و پخش میشود.
برنامه «عصر هنر» به تهیهکنندگی وحید بیات و اجرای شهاب شهرزاد، روی موج رادیو ایران تقدیم علاقهمندان هنر و موسیقی خواهد شد.