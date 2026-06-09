خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی جدیدترین قطعه علیرضا قربانی

معرفی جدیدترین قطعه علیرضا قربانی
کد خبر : 1796371
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه «عصر هنر» سه‌شنبه ۱۹ خردادماه، ساعت ۱۶:۰۰، با نگاهی به زندگی و آثار کامبیز روشن‌روان و معرفی جدیدترین قطعه علیرضا قربانی با عنوان «گلوبند ایران» روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، برنامه «عصر هنر» به مناسبت زادروز کامبیز روشن‌روان، آهنگساز و موسیقی‌دان برجسته کشور، بخش‌هایی از زندگی هنری و چگونگی ورود او به دنیای موسیقی را از زبان خودش مرور می‌کند و یکی از آثار این هنرمند نیز برای شنوندگان پخش خواهد شد. 

در بخش دیگری از این برنامه، جدیدترین اثر علیرضا قربانی با عنوان «گلوبند ایران» معرفی و پخش می‌شود. 

برنامه «عصر هنر» به تهیه‌کنندگی وحید بیات و اجرای شهاب شهرزاد، روی موج رادیو ایران تقدیم علاقه‌مندان هنر و موسیقی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی