فیلمبرداری «یک روز ابری» به اتمام رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه داستانی «یک روز ابری» به نویسندگی و کارگردانی حمید عبدالحسینی و تهیه کنندگی مشترک مرتضی رفیعی شاکر و حمید عبدالحسینی در تهران به اتمام رسید.

حسن باباخانی ، بهراد کریمی ، فائزه عاطفی ، هستی الهیاری پور ، احمدرضا عزیزی ، صادق صادقا ، ساغر مدرسی ، طه نیک زاد ، فاطمه کلانتری ، امید قاسمی ، سوگند افشاری و محمدرضا کیهان در این اثر ایفای نقش کردند .

یک روز ابری روایتگر قصه یک گروه تئاتر است که در حال تمرین و آماده سازی نمایشی جهت اجرا هستند که با چالش هایی مواجه می گردند.

همچنین محمدعلی تخت رونده مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای، فائزه عاطفی سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی، محمدحسین دماوندی مدیر فیلمبرداری، ناصر برین فیلم بردار و نورپردازی، مهرزاد بصیر صدابردار و صداگذاری، آرمین غلامزاده مشاور هنری، شمیم شادی چهره پرداز، آرمیتا قاسمی طراح لباس، سعید قره خانی دستیار صدا، محمدرضا کیهان دستیار کارگردان، علیرضا حاجی زاده مدیر تولید، مژده مهاجری منشی صحنه، محدثه ابوترابی و یاشار جلیل وند عکاس، حمید عبدالحسینی نویسنده و کارگردان، مرتضی رفیعی شاکر و حمید عبدالحسینی تهیه کننده از جمله عوامل فنی و اجرایی این پروژه هستند.

شایان ذکر است بنیاد بیدل دهلوی مجری طرح این فیلم داستانی می باشد.

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