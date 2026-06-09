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کردستان میزبان رویدادهای هفته جهانی صنایع‌دستی

کردستان میزبان رویدادهای هفته جهانی صنایع‌دستی
کد خبر : 1796300
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی همزمان با هفته جهانی صنایع‌دستی در استان خبر داد و گفت: چهار خانه صنایع‌دستی جدید نیز در شهرهای مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به شعار امسال هفته جهانی صنایع‌دستی با عنوان «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» اظهار کرد: برنامه‌های هفته جهانی صنایع‌دستی از ۲۰ خردادماه با هدف پاسداشت هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، ترویج هنرهای سنتی و تقویت نقش صنایع‌دستی در توسعه اقتصاد خلاق برگزار می‌شود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان این حوزه از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است که با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان و ایجاد زمینه ارتباط بیشتر میان تولیدکنندگان و مخاطبان برگزار می‌شود. 

او عنوان کرد: نشست فعالان صنایع‌دستی استان نیز با حضور هنرمندان، تولیدکنندگان و کارشناسان برگزار می‌شود و در این مراسم از دارندگان مهر اصالت ملی صنایع‌دستی به پاس تلاش در حفظ کیفیت، اصالت و ارزش‌های فرهنگی آثار تجلیل خواهد شد. 

طالب‌نیا رونمایی از کتاب کودک صنایع‌دستی استان را از دیگر برنامه‌های هفته جهانی صنایع‌دستی برشمرد و یادآور شد: آشنایی کودکان و نوجوانان با هنرهای سنتی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی بومی، زمینه‌ساز حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربه استادکاران صنایع‌دستی بیان کرد: در این هفته دیدار با پیشکسوتان صنایع‌دستی و همچنین نشست تخصصی آشنایی نسل جوان با هنرها و صنایع سنتی و بومی استان به منظور انتقال دانش، مهارت و تجربیات ارزشمند این هنرمندان فراهم می‌شود. 

او از توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی در استان خبر داد و گفت: همزمان با این مناسبت، خانه صنایع‌دستی چاردولی، خانه صنایع‌دستی هورامان (پالنگان)، خانه صنایع‌دستی بیساران و خانه صنایع‌دستی لیلاخ دهگلان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسند. 

طالب‌نیا افزود: راه‌اندازی این مراکز با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه آموزش‌های تخصصی، ایجاد فضا برای تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی و کمک به اشتغال‌زایی در مناطق مختلف استان انجام شده است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر نقش صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه اقتصادی گفت: صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن ایرانی است که علاوه بر صیانت از میراث‌فرهنگی، به عنوان یکی از ارکان اقتصاد خلاق در ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی جوامع محلی و توسعه گردشگری نقش‌آفرینی می‌کند. 

او خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات، تقویت آموزش‌های تخصصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رونق صنایع‌دستی را با جدیت دنبال می‌کند و برگزاری برنامه‌های هفته جهانی صنایع‌دستی نیز در همین راستا برنامه‌ریزی شده است.

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