به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این دیپلمات در نشستی که برای بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هتل رامادای بیشکک برگزار شد با اشاره به تاریخچه روابط دوجانبه ایران و قرقیزستان در دهه‌های گذشته اظهار کرد: از زمان استقلال کشورمان، شاهد توسعه مستمر روابط چندجانبه و دوجانبه بوده‌ایم؛ روابطی پایداری که همواره بر پایه احترام متقابل، حمایت همه‌جانبه و حسن همجواری برادرانه استوار بوده و در راستای تامین منافع ملی دو کشور پیش رفته است.

علی بیک جکشن کولف با ​انتقاد از رویکرد استکباری غرب و ایالات متحده​وی با انتقاد شدید از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه غربی‌ها تصریح کرد: امروز جهان با چالش‌های جدی ناشی از رفتار متکبرانه ایالات متحده و کشورهای پیشرو غربی مواجه است. علی‌رغم اینکه ساختار چندقطبی جهان از هم‌اکنون شکل گرفته، آن‌ها همچنان واهمه داشته و دست از تلاش برای احیای سلطه گذشته خود برنمی‌دارند. با این حال، امروز ملت ایران در خط مقدم مبارزه برای شکل‌گیری یک نظم جهانی عادلانه ایستاده است.

​این مقام دیپلماتیک با یادآوری پیامدهای مخرب مداخلات نظامی غرب در جهان گفت: جامعه جهانی پیش از این با چشم خود نتایج بمباران‌ها و مداخلات غرب در عراق، سوریه، لیبی و یوگسلاوی (صربستان) را دیده و ماهیت واقعی و اولویت‌های استکباری رهبران ایالات متحده برای همگان آشکار شده است.

​اهمیت راهبردی غرب آسیا و ضرورت توسعه گفت‌وگوها

علی بیک جکشن کولف با اشاره به حساسیت‌های ژئوپلیتیک منطقه و به‌ویژه تحولات گذرگاه‌های استراتژیک دریایی افزود: وضعیت در حال شکل‌گیری در غرب آسیا، بدون شک بر امنیت و ثبات تمامی کشورهای منطقه تاثیرگذار خواهد بود. از این رو، ما مسئولیت مشترکی داریم تا اجازه ندهیم روابطمان دچار رکود شود، بلکه باید با رویکردی کاملاً عمل‌گرایانه، به تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه و چندجانبه بپردازیم.

​این تحلیل‌گر ارشد حوزه بین‌الملل راهکار تقویت این همگرایی را فراتر از مناسبات رسمی دولتی دانست و تأکید کرد: برای درک متقابل و عمیق‌تر، نیازمند افزایش گفت‌وگوها و آگاهی‌بخشی نه‌تنها در سطح دولتی، بلکه در سطح علوم اجتماعی، مجامع دانشگاهی و نخبگانی هستیم. گذر به نظم چندقطبی، مسئولیتی است که علاوه بر رهبران، بر دوش تک‌تک شهروندان مسئولیت‌پذیر جامعه قرار دارد.

​وی در پایان سخنانش، با ابراز بهروزی و افق روشن برای همکاری‌های منطقه‌ای خاطرنشان کرد: ما باید در کنار یکدیگر همبستگی داشته باشیم و سرنوشت مشترکی را رقم بزنیم. امیدوارم اجلاس آتی در بیشکک، گامی محکم و رو به جلو در جهت نزدیک‌تر کردن مواضع کشورهایمان و اعلام موضعی قاطع، شفاف و صریح به جامعه جهانی باشد.

شایان ذکر است که مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به دعوت سفارت و مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و خبرگزاری فارس و با حضور تعداد قابل توجهی از مقامات و کارشناسان سیاسی و بین المللی با عنوان کلی اندیشه مقاومت و نظم عادلانه جهانی از خمینی کبیر تا خامنه‌ای شهید در محل هتل رامادای بیشکک برگزار شد.

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