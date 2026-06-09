وزیر خارجه سابق قرقیزستان:
بیتوجه به رکود روابط با ایران را گسترش میدهیم
علی بیک جکشن کولف، وزیر خارجه سابق قرقیزستان با تمجید از ایستادگی ملت ایران در برابر زیادهخواهیهای غرب، بر لزوم تقویت همبستگی منطقهای و توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این دیپلمات در نشستی که برای بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هتل رامادای بیشکک برگزار شد با اشاره به تاریخچه روابط دوجانبه ایران و قرقیزستان در دهههای گذشته اظهار کرد: از زمان استقلال کشورمان، شاهد توسعه مستمر روابط چندجانبه و دوجانبه بودهایم؛ روابطی پایداری که همواره بر پایه احترام متقابل، حمایت همهجانبه و حسن همجواری برادرانه استوار بوده و در راستای تامین منافع ملی دو کشور پیش رفته است.
علی بیک جکشن کولف با انتقاد از رویکرد استکباری غرب و ایالات متحدهوی با انتقاد شدید از سیاستهای یکجانبهگرایانه غربیها تصریح کرد: امروز جهان با چالشهای جدی ناشی از رفتار متکبرانه ایالات متحده و کشورهای پیشرو غربی مواجه است. علیرغم اینکه ساختار چندقطبی جهان از هماکنون شکل گرفته، آنها همچنان واهمه داشته و دست از تلاش برای احیای سلطه گذشته خود برنمیدارند. با این حال، امروز ملت ایران در خط مقدم مبارزه برای شکلگیری یک نظم جهانی عادلانه ایستاده است.
این مقام دیپلماتیک با یادآوری پیامدهای مخرب مداخلات نظامی غرب در جهان گفت: جامعه جهانی پیش از این با چشم خود نتایج بمبارانها و مداخلات غرب در عراق، سوریه، لیبی و یوگسلاوی (صربستان) را دیده و ماهیت واقعی و اولویتهای استکباری رهبران ایالات متحده برای همگان آشکار شده است.
اهمیت راهبردی غرب آسیا و ضرورت توسعه گفتوگوها
علی بیک جکشن کولف با اشاره به حساسیتهای ژئوپلیتیک منطقه و بهویژه تحولات گذرگاههای استراتژیک دریایی افزود: وضعیت در حال شکلگیری در غرب آسیا، بدون شک بر امنیت و ثبات تمامی کشورهای منطقه تاثیرگذار خواهد بود. از این رو، ما مسئولیت مشترکی داریم تا اجازه ندهیم روابطمان دچار رکود شود، بلکه باید با رویکردی کاملاً عملگرایانه، به تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه و چندجانبه بپردازیم.
این تحلیلگر ارشد حوزه بینالملل راهکار تقویت این همگرایی را فراتر از مناسبات رسمی دولتی دانست و تأکید کرد: برای درک متقابل و عمیقتر، نیازمند افزایش گفتوگوها و آگاهیبخشی نهتنها در سطح دولتی، بلکه در سطح علوم اجتماعی، مجامع دانشگاهی و نخبگانی هستیم. گذر به نظم چندقطبی، مسئولیتی است که علاوه بر رهبران، بر دوش تکتک شهروندان مسئولیتپذیر جامعه قرار دارد.
وی در پایان سخنانش، با ابراز بهروزی و افق روشن برای همکاریهای منطقهای خاطرنشان کرد: ما باید در کنار یکدیگر همبستگی داشته باشیم و سرنوشت مشترکی را رقم بزنیم. امیدوارم اجلاس آتی در بیشکک، گامی محکم و رو به جلو در جهت نزدیکتر کردن مواضع کشورهایمان و اعلام موضعی قاطع، شفاف و صریح به جامعه جهانی باشد.
شایان ذکر است که مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به دعوت سفارت و مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و خبرگزاری فارس و با حضور تعداد قابل توجهی از مقامات و کارشناسان سیاسی و بین المللی با عنوان کلی اندیشه مقاومت و نظم عادلانه جهانی از خمینی کبیر تا خامنهای شهید در محل هتل رامادای بیشکک برگزار شد.