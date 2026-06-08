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رونمایی از «رسم صد ساله» با حضور حجت‌الاسلام قاضی عسگر و نماینده آیت‌الله سیستانی

رونمایی از «رسم صد ساله» با حضور حجت‌الاسلام قاضی عسگر و نماینده آیت‌الله سیستانی
کد خبر : 1796057
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آیین رونمایی از مستند «رسم صد ساله» ساخته ابراهیم شفیعی با حضور حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و آیت‌الله سیدعلا بوشهری نماینده آیت‌الله سیستانی در سالن شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ساعت ۱۴ امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه در مراسمی پرشور با حضور حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسگر تولیت حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع)، آیت الله سیدعلا بوشهری نماینده آیت‌الله سیستانی در تهران و جمع گسترده‌ای از خانواده شهدا، مستند «رسم صد ساله» ساخته ابراهیم شفیعی رونمایی شد. 

این مراسم با نمایش مستند «رسم صد ساله» که به برگزاری آیین مسلمیه در شهر ری می‌پردازد، آغاز شد و پس از آن، حجت الاسلام قاضی عسگر از کارگردان و عوامل تولید این پروژه تقدیر کرد، قاضی عسگر ابراز امیدواری کرد این مستند بیشتر دیده شود و در نمایش‌های پیش رو باز هم مورد توجه قرار گیرد. 

پس از آن پوستر این مستند توسط حجت الاسلام قاضی عسگر، آیت الله بوشهری و نمایندگان خانواده شهدا امضا شد. این مراسم که با وجود حمله اسرائیل به ایران، با استقبال همراه بود، ساعت ۱۵:۳۰ به پایان رسید. 

مستند «رسم صد ساله» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) از شنبه ۲۳ خردادماه در پلتفرم‌های هاشور و فیلمنت عرضه می‌شود. 

با توجه به آغاز ماه محرم، علاقه‌مندان برای اکران این مستند می‌توانند با واحد بازرگانی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی (۸۸۵۳۴۸۷۲) تماس بگیرند.

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