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درگذشت یک شاعر

درگذشت یک شاعر
کد خبر : 1795962
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مرتضی نوربخش، شاعر در ۶۳ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، مرتضی نوربخش در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ در لنگرود به دنیا آمد و از سال ۱۳۶۴ همکاری‌اش را با مطبوعات ایران آغاز کرد. 

«باغ‌های نارون»، «سرزمین کودکی»، «عشق‌های گمشده»، «به مقصد چشم‌های تو» و «بارش خورشید» از مجموعه شعرهای منتشرشده نوربخش است. «قیمت عشق» (گزیده غزل سبک عراقی)، «هزار گو» (منخبی از اشعار صائب تبریزی با بررسی اسلوب معادله در سبک هندی)، «خواب غزالان» (گزینه شعر سبک هندی) و «در کوچه‌های غزل» (گزینه شعر سبک هندی) نیز در کارنامه او دیده می‌شود.

 

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