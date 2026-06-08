به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، به بخش مسابقه‌ی اصلی یازدهمین دوره‌ی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان کینولوب (KINOLUB) لهستان راه یافت.

یازدهمین دوره‌ی این جشنواره از ۱۴ ژوئن برابر با ۲۴ خردادماه آغاز می‌شود و نمایش آثار تا ۲۷ ژوئن برابر با ۶ تیرماه ادامه خواهد داشت.

این رویداد تخصصی که از سال ۲۰۱۵ توسط بنیاد IKS پایه‌گذاری شده است، با تمرکز بر نمایش آثار شاخص بین‌المللی و اجرای برنامه‌های آموزشی-فرهنگی، هرساله در چندین شهر در جنوب کشور لهستان برگزار می‌شود و میزبان هزاران مخاطب و علاقه‌مند به سینمای کودک و نوجوان است.

بر اساس اعلام جشنواره، نتایج نهایی داوری در روز ۲۵ ژوئن برابر با ۴ تیرماه اعلام خواهد شد و پس از آن برندگان از طریق وب‌سایت و صفحه رسمی فیسبوک جشنواره معرفی می‌شوند. در بخش رقابتی این رویداد، آثار بلند و کوتاه داستانی و انیمیشن از سراسر جهان به نمایش درمی‌آیند و برگزیدگان آن توسط دو گروه «داوران بین‌المللی وحرفه‌ای سینما» و «هیئت داوران کودک و نوجوان» انتخاب می‌شوند. مسئولیت عرضه و پخش جهانی این انیمیشن سینمایی برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

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