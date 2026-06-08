راهیابی «رویاشهر» به جشنوارهی کینولوب لهستان
انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، به کارگردانی محسن عنایتی به بخش مسابقهی اصلی یازدهمین دورهی جشنوارهی کینولوب لهستان راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی محسن عنایتی و تهیهکنندگی مصطفی حسنآبادی، به بخش مسابقهی اصلی یازدهمین دورهی جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان کینولوب (KINOLUB) لهستان راه یافت.
یازدهمین دورهی این جشنواره از ۱۴ ژوئن برابر با ۲۴ خردادماه آغاز میشود و نمایش آثار تا ۲۷ ژوئن برابر با ۶ تیرماه ادامه خواهد داشت.
این رویداد تخصصی که از سال ۲۰۱۵ توسط بنیاد IKS پایهگذاری شده است، با تمرکز بر نمایش آثار شاخص بینالمللی و اجرای برنامههای آموزشی-فرهنگی، هرساله در چندین شهر در جنوب کشور لهستان برگزار میشود و میزبان هزاران مخاطب و علاقهمند به سینمای کودک و نوجوان است.
بر اساس اعلام جشنواره، نتایج نهایی داوری در روز ۲۵ ژوئن برابر با ۴ تیرماه اعلام خواهد شد و پس از آن برندگان از طریق وبسایت و صفحه رسمی فیسبوک جشنواره معرفی میشوند. در بخش رقابتی این رویداد، آثار بلند و کوتاه داستانی و انیمیشن از سراسر جهان به نمایش درمیآیند و برگزیدگان آن توسط دو گروه «داوران بینالمللی وحرفهای سینما» و «هیئت داوران کودک و نوجوان» انتخاب میشوند. مسئولیت عرضه و پخش جهانی این انیمیشن سینمایی برعهده مرکز بینالملل سوره است.