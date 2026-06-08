«تامینا» در نمایش خانگی
فیلم کوتاه «تامینا» به کارگردانی مهدی ارحمی، در پلتفرم فیلمنت و هاشور، عرضه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «تامینا» به نویسندگی، تهیه و کارگردانی مهدی ارحمی، در بخش فیلم کوتاه پلتفرم فیلمنت و هاشور، به نمایش گذاشته شد.
فیلم کوتاه «تامینا» تا کنون، موفق به کسب جایزه بهترین فیلمنامه از چهارمین دوره جشنواره فالواترای ایتالیا، جایزه بهترین فیلم از یازدهمین دوره جشنواره iFEFA استرالیا، جایزه بهترین فیلم از سیزدهمین دوره جشنواره best shorts آمریکا، جایزه بهترین فیلم از اولین دوره جشنواره دانشجویی دانشگاه بریتانیا BUEISFF، نشان و دیپلم افتخار کارگردانی از دهمین دوره جشنواره IFFS هندوستان شده و به ۲۸ جشنواره بینالمللی فیلم مثل Ismailia مصر (دوره 26)، Ischia ایتالیا (دوره 22)، Marbella اسپانیا (دوره 19)،Spooky Empire آمریکا (دوره18)، ANGAELICA آمریکا (دوره 17)،Bangkok Thai تایلند (دوره ۱۰)، Sakarya ترکیه (دوره ۱۰)، فیلم مستقل آمریکا (دوره ۱۶) و دهمین دوره جشنواره فیلمهای مستقل Ridgway آمریکا و... راه یافته است.
«تامینا»، داستان دختری به نام باران است که علیرغم فشارهای زندگی، سعی میکند آنچه را که از دست داده است، دوباره به دست بیاورد.
زهرا بهروزمنش، مرجان خاکساری، بهراد سلاحورزی، دلسا خروش، سعید سالمی، راحله حیدری و توران رمضانی گروه بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل فیلم کوتاه «تامینا» عبارتند از:
نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: مهدی ارحمی،
مجری طرح: هنگامه صفائیپور،مشاور فیلمنامه: سولماز اعتماد، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا شعبانپور، تدوین: مهرداد اکبری، طراح صحنه و لباس: حمیده رسولی، صداگذار: احسان افشاریان، موسیقی: امیر مردشتی، صدابردار: امین جعفری، میکس و مستر: علیرضا ناصری، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، طراح گریم: مژگان عزتی، برنامهریز: مجید حقیقت، دستیار اول کارگردان: علی خالدی، منشی صحنه: نیلوفر مرادی، دستیار دوم کارگردان: علیرضا گلناری، عکاس و فیلمبردار پشتصحنه: ماندانا خانزاده، شیما صاحبهنر، گروه فیلمبرداری: سجاد کریمی، محسن آزادی، امین علیمحمدی، دستیار صحنه و لباس: قدسیه خاک، مدیر تولید: میثم زرقانی، مدیر تدارکات: علیاصغر زرقانی، طراح پوستر و لوگو: محمد شکیبا، روابط عمومی: رکسانا قهقرایی، پخش بینالملل: گروه RH و مشاور رسانهای: علی کشاورز.