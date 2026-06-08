گزیده اشعار ابنیمین فریومدی منتشر شد
کتاب «سرود سیاوش» شامل روایتی مستند از فعالیتهای هنری محمدرضا شجریان از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ که یکی از مهمترین چهرههای آواز ایرانی محسوب میشود، منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در بخشی از مقدمه «یعقوبی» بر این اثر آمده است: «ابنیمین برجستهترین سرایندۀ عصر مغول و دورۀ رواج سبک عراقی در خطّۀ بلاخیز خراسان به شمار میآید. در این دورۀ تاریک و پرآشوب، بخشهایی از ایران، نظیر فارس و اصفهان بهصورت پناهگاههایی برای فرهنگ ایرانی درآمد و بهکوشش استادان بازمانده و پرورشدیدگان آنان، سلسلۀ استادان پارسیگوی گسسته نشد؛ امّا در این دوره، خراسان، مهد کهن ادب و فرهنگ پارسی، کانون آشفتگی، هرجومرج، ویرانی و غارت هجوم بنیانکن مغول و جانشینان آنان بود. عصری که ابنیمین در آن میزیست، یکی از پرهرجومرجترین، پرحادثهترین و در عین حال، یکی از پرافتخارترین ادوار تاریخِ ایران بعد از اسلام تا قرن هشتم هجری است که پس از یک قرن حکومت مغولان بر ایران، منجر به جنبش ضد مغولی و تشکیل حکومت ایرانی چهلسالۀ سربداران در خراسان شد…. قطعات ابنیمین در عین کوتاهی و سادگی، آیینهای روشن از اوضاع و احوال بیسامان و پریشانیهای اخلاقی و اجتماعی و سیاسی روزگار پرآشوب و پرتزلزل اوست. اگرچه در این قطعات نیز گاه مدایحی از شاهان و وزیران دیده میشود، بیشتر، سخن او با کنایهها و طنزهای تند و شکایتهای تلخ از نامردمی و دونطبعی و قدرناشناسی اینگونه اشخاص همراه است. مایۀ اصلی اشعار او، دیدهها و دریافتهای شخصی وی و تجربههایی است که در دوران طوفانی و پراضطراب زندگانی خویش به دست آورده است؛ ازاینرو، سخنش بر دلها مینشسته و بر زبانها جاری بوده و پارهای از گفتههایش بهصورت «مَثَل سایر» درآمده است.»
کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابنیمین فریومدی» به کوشش حسن یعقوبی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان در شمارگان ۱۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.