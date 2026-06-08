به گزارش ایلنا، در بخشی از مقدمه «یعقوبی» بر این اثر آمده است: «ابن‌یمین برجسته‌ترین سرایندۀ عصر مغول و دورۀ رواج سبک عراقی در خطّۀ بلاخیز خراسان به شمار می‌آید. در این دورۀ تاریک و پرآشوب، بخش‌هایی از ایران، نظیر فارس و اصفهان به‌صورت پناهگاه‌هایی برای فرهنگ ایرانی درآمد و به‌کوشش استادان بازمانده و پرورش‌دیدگان آنان، سلسلۀ استادان پارسی‌گوی گسسته نشد؛ امّا در این دوره، خراسان، مهد کهن ادب و فرهنگ پارسی، کانون آشفتگی، هرج‌ومرج، ویرانی و غارت هجوم بنیان‌کن مغول و جانشینان آنان بود. عصری که ابن‌یمین در آن می‌زیست، یکی از پرهرج‌ومرج‌ترین، پرحادثه‌ترین و در عین حال، یکی از پرافتخارترین ادوار تاریخِ ایران بعد از اسلام تا قرن هشتم هجری است که پس از یک قرن حکومت مغولان بر ایران، منجر به جنبش ضد مغولی و تشکیل حکومت ایرانی چهل‌سالۀ سربداران در خراسان شد…. قطعات ابن‌یمین در عین کوتاهی و سادگی، آیینه‌ای روشن از اوضاع و احوال بی‌سامان و پریشانی‌های اخلاقی و اجتماعی و سیاسی روزگار پرآشوب و پرتزلزل اوست. اگرچه در این قطعات نیز گاه مدایحی از شاهان و وزیران دیده می‌شود، بیشتر، سخن او با کنایه‌ها و طنزهای تند و شکایت‌های تلخ از نامردمی و دون‌طبعی و قدرناشناسی این‌گونه اشخاص همراه است. مایۀ اصلی اشعار او، دیده‌ها و دریافت‌های شخصی وی و تجربه‌هایی است که در دوران طوفانی و پراضطراب زندگانی خویش به دست آورده است؛ ازاین‌رو، سخنش بر دل‌ها می‌نشسته و بر زبان‌ها جاری بوده و پاره‌ای از گفته‌هایش به‌صورت «مَثَل سایر» درآمده است.»

کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابن‌یمین فریومدی» به کوشش حسن یعقوبی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان در شمارگان ۱۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.

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