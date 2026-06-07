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کودکان میناب سوژه جدید فیلم خواجه‌پاشا شدند

کودکان میناب سوژه جدید فیلم خواجه‌پاشا شدند
کد خبر : 1795528
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«۱۶۸» با موضوع کودکان میناب سوژه جدید منوچهر محمدی و بابک خواجه پاشا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، محمد ساسان مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره از ساخت فیلم جدید سازمان سینمایی سوره با محوریت کودکان مظلوم میناب خبر داد.

به گفته ساسان، سوره در همکاری جدید با منوچهر محمدی تهیه‌کننده پیشکسوت سینمای ایران و بابک خواجه‌پاشا کارگردان، پس از تجربه خلق فیلم تحسین‌برانگیز «سرزمین فرشته‌ها» با موضوع کودکان غزه، اکنون پروژه تازه‌ای را با محوریت کودکان شهید مدرسه میناب به تولید خواهد رساند.

او به نام این فیلم سینمایی اشاره کرد و گفت: این فیلم سینمایی با نام موقت «۱۶۸» ساخته می‌شود و مانند «سرزمین فرشته‌ها» با نگاه به مخاطب جهانی و تخاطب فرامرزی طراحی و تولید خواهد شد.

وی همچنین افزود: هم‌اکنون در تعامل با عوامل برای رسیدن به سناریو، در حال تحقیق و پژوهش هستیم و به زودی جزئیات بیشتر آن اطلاع‌رسانی خواهد‌شد.

پیش از این فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» با روایتی متفاوت از مظلومیت کودکان غزه توسط منوچهر محمدی و بابک خواجه‌پاشا ساخته شده بود و در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با کسب ۵ سیمرغ بلورین و ۸ دیپلم افتخار، پرافتخارترین فیلم این دوره شناخته شد.

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