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پخش یک سریال چینی جدید از تلویزیون

پخش یک سریال چینی جدید از تلویزیون
کد خبر : 1795434
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مجموعه تلویزیونی اکشن و مهیج «تیم شعله آبی» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مجموعه تلویزیونی جدید «تیم شعله آبی» محصول کشور چین در گونه اکشن و مهیج، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا روی آنتن می‌رود. 

داستان درباره لی‌شیچنگ پسری زبر و زرنگی است که توانایی‌های بدنی خوبی دارد. او بعد از نجات گروهی سرآشپز از آتش از سوی رئیس آتش‌نشانان برای پیوستن به گروه دعوت می‌شود. لی‌شیچنگ این پیشنهاد را می‌پذیرد. او به مرور زمان باید قابلیت‌های خود را به رئیسش نشان دهد تا بتواند در شغل آتش‌نشانی بماند. 

مدیر دوبله این سریال شیلا آژیر و صدابردار آن پیمان صالحی است. 

مجموعه «تیم شعله آبی» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۱۶.۱۱، ۴ بازپخش خواهد بود.

 

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