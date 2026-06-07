«وقت قصه»؛ روایت تازه مرکز رسانه امید برای کودکان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز رسانه امید، تولید برنامه عروسکی «وقت قصه» با هدف ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای مخاطبان کودک در حال انجام است. این برنامه تلاش می‌کند از طریق روایت‌های جذاب، قدرت تخیل، خلاقیت و ارتباط کودکان با دنیای داستان‌ها را تقویت کند.

در «وقت قصه» هر قسمت با رسیدن نامه یا بسته‌ای به سرزمین قصه‌ها آغاز می‌شود و شخصیت‌های برنامه در مسیری ماجراجویانه به کشف و بازگو کردن ماجرایی تازه می‌پردازند. این ساختار، روایت را از شکل سنتی فراتر برده و آن را به تجربه‌ای تعاملی و جذاب برای کودکان تبدیل می‌کند.

«وقت قصه» در شرایطی تولید می‌شود که با گسترش محتوای دیجیتال، نیاز به برنامه‌هایی که علاوه بر سرگرمی، به پرورش تفکر، خلاقیت و مهارت‌های ذهنی کودکان کمک کنند، بیش از پیش احساس می‌شود؛ همچنین این برنامه تلاش می‌کند تا فرهنگ قصه‌خوانی برای کودکان را بازسازی کرده و مورد توجه قرار دهد.

برنامه «وقت قصه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی داردان در حال تولید است و برای کودکان پیش‌دبستانی و سال‌های نخست دبستان طراحی شده است. فصل نخست «وقت قصه» در ۳۵ قسمت تولید خواهد شد.

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