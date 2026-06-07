هدف از تشکیل شورای سینما در استان ها تمرکزگرایی از مرکز است/ سینما دردشناسی می کند

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در این جلسه با اشاره به اهداف شکل گیری شورای سینما در استان ها بیان داشت: هدف از تشکیل این شوراها در استان ها تمرکزگرایی از مرکز و عدم نگاه دائم به مرکز و همچنین استفاده درست و بهینه از ظرفیت استان ها بود به خصوص استان هایی که از لحاظ وضعیت مالی و اقتصادی شرایط بهتری دارند.

فریدزاده با اشاره به اینکه طبیعی است برخی از استان ها با توجه به شرایط و دغدغه هایی که دارند خیلی برایشان سینما در اولویت نباشد ادامه داد: قطعا بسیاری از مشکلات و معضلاتی که در استان ها در بخش های مختلف وجود دارد را می توان به واسطه سینما و فیلم ها طرح مسئله کرد و حتی بتوان آن را حل کرد به شرط آنکه سینما را بتوانیم به مسائل جاری که در استان ها وجود دارد، پیوند بزنیم.

وی با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی سینما برای تشکیل شورای عالی سینما در استان ها گفت : خوشبختانه استان ها استقبال خوبی از این ابلاغیه کردند و تاکنون سفرهایی که به استان ها داشتیم نشان داده که این شوراها در استانها تشکیل شده و جلسات خوب و موثری نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: مهم ترین سوالی که در استان ها مطرح می شود این است که سینما به چه درد استان می خورد در حالی که باید این را پرسید که هر استان چه دردی دارد که با وسیله سینما می توان آن را رفع کرد زیرا سینما دردشناسی می کند سینما مانند یک آینه عیب ها و نقص ها را نشان می دهد و دردها را به خود ما باز می گرداند و نشان می دهد و اگر این مسئله مورد وثوق قرار بگیرد قطعا از ظرفیت استان ها می توان برای رشد سینما استفاده کرد.

فریدزاده ادامه داد: امروز شاهد هستیم در برخی استان ها همچون کرمان، صندوق توسعه سینما تاسیس شده است و بخشی از بودجه ای که دولت به استان ها اختصاص می دهد در این صندوق برای سینما هزینه می شود. اگر در استان ها شرکت های بزرگ صنعتی براساس مسئولیت اجتماعی خود بخشی از بودجه خود را صرف توسعه فرهنگ و هنر و به خصوص سینما کنند قطعا صندوق توسعه سینما در استان ها شکل می گیرد و شکل گیری درست این صندوق قطعا شما را مستغنی می کند و استانها را از مرکز بی نیاز خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه انجمن سینمای جوانان ایران بازوی اجرایی سازمان سینمایی در استان ها است، افزود: انجمن سینمای جوان وظیفه دارد تا برنامه های سازمان سینمایی را در استان ها اجرا کند تا این برنامه ها در کل کشور به مرکز سرازیر نشود.

معاون وزیر فرهنگ با تاکید بر اینکه رشد سینما در کشور حمایت استان ها و استانداران را می طلبد افزود: قطعا یکی از این راهکارها تشکیل شورای عالی سینما در استان ها بوده است و یکی از مهم ترین این شوراها در استان ها شورای سینما در استان اراک است و من مطمئنم که با اقدامات این شورا در این استان می توانیم شاهد شکوفایی و رشد بیشتر سینما باشیم.

رئیس سازمان سینمایی با تاکید بر اینکه شورای سینما در استان ها می تواند در تولید آثار سینمایی، مستند و کوتاه نقش پررنگی را ایفا کنند، بیان داشت: با توجه به صنعتی بودن استان اراک می توان از ظرفیت های بالقوه ای که در این استان وجود داشته برای صنعت سینما استفاده کرد و آن را تبدیل به بالفعل کرد و صنعت سینما را در کنار صنعت های دیگر قرار داد.

در ابتدای این نشست، فعالان عرصه سینمای استان مرکزی به بیان دغدغه‌ها، پیشنهادات و چالش‌های موجود در مسیر تولید و اکران آثار سینمایی پرداختند.

علی ایزدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی هم با ارائه گزارشی از وضعیت زیرساخت‌های سینمایی استان اظهار کرد: در حال حاضر استان مرکزی از ۴ مرکز سینمایی فعال با ظرفیت هزار و ۲۶۲ صندلی بهره می‌برد و همچنین ۲ سینمای سیار در شهرستان‌های ساوه و آشتیان به ارائه خدمات به مخاطبان و علاقمندان هنر هفتم می‌پردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به پروژه‌های توسعه‌ای در این حوزه افزود: با هدف گسترش عدالت فرهنگی و افزایش دسترسی مردم، ۳ مرکز سینمایی در شهرستان‌های اراک، ساوه و خمین در حال بازسازی، احداث و یا مراحل بازگشایی مجدد قرار دارند که امیدواریم با حمایت‌های سازمان سینمایی کشور، روند تکمیل آن‌ها تسریع یابد.

وی با تأکید بر رسالت این اداره‌کل در پشتیبانی از جامعه هنری تصریح کرد: ما خود را ملزم به حمایت همه‌جانبه از هنرمندان در عرصه‌های مختلف می‌دانیم و معتقدیم که فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت هنری، کمترین وظیفه در قبال این قشر فرهیخته است.

ایزدی در پایان با اشاره ب ه استقبال مردم استان از تولیدات سینمایی خاطرنشان کرد: امروز افزایش فعالیت مراکز سینمایی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های نمایشی، یکی از مطالبات جدی مردم و علاقمندان به هنر هفتم در استان مرکزی است که امیدواریم با تداوم تعاملات با سازمان سینمایی، شاهد تحقق این مطالبه به‌حق باشیم.

در پایان این جلسه همزمان با آغاز اکران فیلم های کوتاه در استان مرکزی با عنوان "قرار" از پوستر این برنامه رونمایی شد.

همچنین رییس سازمان سینمایی از دفتر اراک انجمن سینمای جوانان ایران بازدید کرد.

رائد فریدزاده در دومین روز حضور در اراک در جلسه شورای سینمای استان مرکزی حضور پیدا خواهد کرد.

در این سفر حسین سیفی معاون توسعه مدیریت و منابع، حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان، محمد رضا فرجی مدیر کل استانها، حجت طباطبایی مدیر کل حوزه ریاست و مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی رییس سازمان سینمایی را همراهی می کنند.

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