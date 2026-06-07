پایان مرمت حوضخانه بنای تاریخی حسینیه امینیها در قزوین
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از پایان عملیات مرمت و ساماندهی بخش موسوم به حوضخانه بنای تاریخی حسینیه امینیها خبر داد.
بهگزارش ایلنا به نقل از میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به روند اجرای پروژه مرمت حوضخانه حسینیه امینیها اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۴ بههمت تولیت حسینیه امینیها و با هدف صیانت از تزئینات ارزشمند و حفظ اصالت هنری این بنای تاریخی، تحت نظارت کارشناسی و فنی این ادارهکل آغاز شد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به اقدامات مرمتی انجامشده در این پروژه افزود: در جریان عملیات مرمت، آسیبشناسی، استحکامبخشی و بازسازی سنگکاری و کاشیکاری حوض انجام شدهاست.
او ادامه داد: همچنین کاشیهای قدیمی حوضخانه پس از جمعآوری، مرمت شده و برای نمایش مجدد در محل جانمایی شدند.
مهدوی افزود: آسیبشناسی، استحکامبخشی و اجرای نمای سنگ مرمر دیوارهای حوضخانه از دیگر بخشهای این پروژه بود که با رعایت اصول فنی و حفاظتی به اجرا درآمدهاست.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خاطرنشان کرد: در بخش تزئینات داخلی نیز آسیبشناسی، مرمت و بازسازی گچبریهای دیوارها، ستونها و شاهنشین حوضخانه انجام شده تا جلوههای هنری و اصالت معماری این فضای ارزشمند حفظ شود.
او تأکید کرد: اجرای این طرح گامی مهم در حفاظت از بنای تاریخی حسینیه امینیها به شمار میرود و زمینه بهرهمندی بهتر بازدیدکنندگان و علاقهمندان از این اثر شاخص استان را فراهم خواهد کرد.