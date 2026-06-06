به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش در کتابخانههای ایران؛
نمایشگاه و فروشگاه «هُنرهای دستیِ اهالیِ کتاب» برگزار میشود
نهاد کتابخانههای عمومی کشور به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش، نمایشگاه و فروشگاه «هُنرهای دستیِ اهالیِ کتاب» را از ۱۶ تا ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵، در کتابخانههای عمومی سراسر کشور، برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، به مناسبت ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش و به منظور حمایت از کسبوکارهای کوچک و ارائه دستسازههای کتابداران و اعضای کتابخانههای عمومی، نمایشگاه و فروشگاه آثار کتابداران و اعضای کتابخانههای عمومی کشور با عنوان «هُنرهای دستیِ اهالیِ کتاب»، برگزار میشود.
کتابداران و اعضای کتابخانهها که دستی بر هنر و صنایع دستی دارند، میتوانند از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ آثار خود را در قالب صنایع دستی و سنتی، هنرهای تجسمی، غذاهای سنتی و محصولات طبیعی و ارگانیک، برای نمایش و فروش در کتابخانههای عمومی سراسر ایران ارائه دهند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این رویداد، به کتابخانههای عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.