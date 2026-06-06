ارسال گزارش عملکرد سازمانهای قوه قضاییه در سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، 24 دستگاه و سازمان در سامانه iranfoia.ir زیر مجموعه قوه قضاییه هستند و رتبه آنها در گزارش ارائه‌شده، بر اساس ترکیب سه شاخص «تعداد درخواست‌ها»، «درصد پاسخگویی» و «میانگین زمان پاسخگویی» محاسبه شده است.

با توجه به اینکه در محاسبه رتبه‌ها، «درصد پاسخگویی» 50 درصد، «زمان پاسخگویی » 30 درصد و « حجم درخواست‌ها» 20 درصد امتیازها را تشکیل داده‌اند؛ سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری به ترتیب رتبه اول تا سوم را در بین 24 دستگاه کسب کرده‌اند.

همچنین حوزه سخنگوی قوه قضاییه در آخرین ردیف این رتبه‌بندی قرار دارد.

طبق این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور با 275 درخواست، پردرخواست‌ترین زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با 13 درخواست، کم‌درخواست‌ترین دستگاه قوه قضائیه در سال 1404 است.

نامه و گزارش سید عباس صالحی به حجت الإسلام والمسلیمن خلیلی معاون اول قوه قضاییه درباره عملکرد کلی دستگاه‌ها و سازمانهای قوه قضاییه را میتوانید اینجا (قوه قضاییه 405 (1).pdf ) ببینید.