به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سامانه شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدای سال جاری اقدامات و عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف را منتشر کرد.

در این بازه زمانی در سامانه شفاف‌سازی این وزارتخانه در یک ماه گذشته، در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف‌سازی گزارشی از نامه‌های صادره منتشر شده که از این طریق قابل دسترسی است.

گزارش بیلان مالی برخی از موسسات و همچنین جشنواره‌ها و نشست‌ها از جمله گزارش یارانه پرداختی به نشریات، روزنامه‌ها، یارانه خرید کتاب نیز از دیگر موضوعات منتشر شده در سامانه شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این گزارش از اینجا و اینجا قابل دسترسی و مشاهده است.

براساس این گزارش، آیین‌نامه‌های مختلف مالی و معاملاتی از جمله آیین‌نامه جذب، گزینش و استخدام کارکنان نیز در این بازه زمانی در سامانه شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و از این طریق قابل مشاهده است.

انتشار صورت جلسات شورای معاونان از اینجا، مناقصه‌های سی و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از اینجا، قراردادهای حمایتی و پشتیبانی موسسات و نهادهای مختلف از جمله پشتیبانی تجهیزات رایانه‌ای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، قرارداد پشتیبانی پورتال انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و گزارش عملکرد و رتبه‌بندی دستگاه‌ها و سازمان‌های قوه مجریه در سال ۱۴۰۴ و از اینجا نیز قابل مشاهده و دسترسی است.

همچنین دستورالعمل اجرایی طرح ملی انتخاب و معرفی پایتخت نهج البلاغه از این طریق، دستورالعمل تشکیل شورای راهبردی مالی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر از این طریق، دستورالعمل صدور گواهی دفتر مرکزی، دفتر سرپرستی و دفتر نمایندگی ۱۴۰۴ از این طریق، در این سامانه قابل دسترسی و مشاهده است.

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