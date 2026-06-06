به گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در نشست مشترک با انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری که در سالن ظروف مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد، با ترسیم افق پیش‌روی صنعت گردشگری کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای دوران پساجنگ تاکید کرد و از تشکیل «ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری» در وزارت میراث‌فرهنگی خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری ایران و ضرورت نگاه آینده‌نگر به این صنعت اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که گردشگری در دوران پساجنگ با رشد و رونق قابل توجهی مواجه خواهد شد؛ از این‌رو باید از امروز بسترهای لازم برای جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های پذیرش گردشگر را فراهم کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به برنامه حضور خود در اجلاس بین‌المللی گردشگری اسپانیا افزود: در این سفر، گفت‌وگوهای گسترده‌ای با وزرای گردشگری کشورهای مختلف انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم زمینه برگزاری یکی از نشست‌های مهم بین‌المللی گردشگری در تهران فراهم شود؛ اقدامی که می‌تواند جایگاه ایران را در عرصه دیپلماسی گردشگری بیش از پیش ارتقا دهد.

اختصاص یک روز در هفته به حل مسائل سرمایه‌گذاران

صالحی‌امیری با تاکید بر رویکرد دولت در حمایت عملیاتی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تصریح کرد: تصمیم گرفته‌ایم یک روز در هفته به‌صورت اختصاصی به بررسی مسائل، موانع و مطالبات سرمایه‌گذاران اختصاص یابد تا فرآیندهای سرمایه‌گذاری با سرعت و سهولت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اجرای بیش از سه هزار پروژه گردشگری در کشور خاطرنشان کرد: این حجم از پروژه‌ها بیانگر اعتماد بخش‌خصوصی به آینده گردشگری ایران است و با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور، امکان توسعه این روند در سال‌های آینده وجود دارد.

گردشگری ایران آماده جهش در دوران پساجنگ

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر روند ورود گردشگران خارجی گفت: برنامه‌ریزی کشور برای جذب ۱۰ میلیون گردشگر خارجی در سال جاری انجام شده بود، اما شرایط ناشی از جنگ مانع تحقق کامل اهداف شد. با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد که صنعت گردشگری پس از عبور از بحران‌ها، با شتاب بیشتری به مسیر رشد بازمی‌گردد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

وی افزود: در شرایط کنونی که منطقه در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار دارد، همچنان شاهد ورود گردشگران خارجی و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی هستیم؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم اعتماد به مقصد ایران و ظرفیت بالای این صنعت برای بازگشت به مدار رشد است.

مکران؛ کانون جدید سرمایه‌گذاری گردشگری کشور

صالحی‌امیری با اشاره به اولویت‌های توسعه‌ای دولت در حوزه گردشگری اظهار کرد: سواحل مکران و گردشگری دریامحور از مهم‌ترین محورهای توسعه آینده کشور به شمار می‌روند و در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

وی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی بسته‌های حمایتی و مشوق‌های متعددی برای سرمایه‌گذاران تدوین کرده و همزمان رفع موانع ساختاری و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری را در سطح ملی دنبال می‌کند.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری؛ مسیر ارتقای اعتبار ملی

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر جایگاه راهبردی تأسیسات گردشگری در توسعه کشور گفت: هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری نمادهای توسعه‌یافتگی، هویت شهری و اعتبار ملی محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: هر اندازه زیرساخت‌های گردشگری در یک شهر توسعه یابد، اعتبار، جذابیت و توان رقابتی آن شهر در سطح ملی و بین‌المللی افزایش پیدا می‌کند. مسیر توسعه پایدار از زیرساخت‌ها عبور می‌کند و خوشبختانه این نگاه امروز در دولت و شخص رئیس‌جمهور به‌صورت جدی وجود دارد.

پلاک گردشگری، ظرفیت نوظهور

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود از پیشرفت طرح پلاک گردشگری خبر داد و افزود: در گفت‌وگو با فرمانده فراجا، هماهنگی‌های لازم برای اجرای این طرح انجام شده و مقرر شده است تمامی خودروهای واجد شرایط بتوانند از مزایای پلاک گردشگری بهره‌مند شوند.

حمایت همه‌جانبه شهرداری تهران از سرمایه‌گذاری گردشگری

در ادامه این نشست، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با تاکید بر تعامل نزدیک میان شهرداری و وزارت میراث‌فرهنگی اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری به‌عنوان یکی از اولویت‌های مشترک دو دستگاه در دستور کار قرار دارد و پرونده‌های مرتبط با این حوزه با رویکردی تسهیل‌گرانه و حمایتی پیگیری می‌شود.

وی افزود: تهران از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه گردشگری برخوردار است و شهرداری تهران در کنار وزارت میراث‌فرهنگی از طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری این حوزه حمایت خواهد کرد.

ارتقای جایگاه گردشگری در دولت و مجلس

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی نیز در این نشست با اشاره به اقدامات وزیر میراث‌فرهنگی در حوزه سیاست‌گذاری گردشگری گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره جدید مدیریت وزارتخانه، ارتقای جایگاه گردشگری در نظام تصمیم‌گیری کشور و افزایش توجه دولت و مجلس به ظرفیت‌های این صنعت بوده است.

وی توسعه دیپلماسی گردشگری و تسهیل فرآیندهای اجرایی را از دیگر اقدامات مؤثر وزارتخانه در حمایت از فعالان این حوزه برشمرد.

۳۰۱۷ پروژه گردشگری در حال اجرا؛ ۵۶۱ هتل در دست ساخت

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی نیز با تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور اعلام کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۱۷ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در دست اجراست و ۵۶۱ هتل نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: معافیت عوارض ساختمانی برای پروژه‌های گردشگری که ابتدا در تهران اجرایی شد، اکنون در ۵۳ شهر کشور در حال اجراست و به یکی از مشوق‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

شالبافیان همچنین توسعه «تأسیسات گردشگری ترکیبی» را یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های برنامه هفتم توسعه دانست و تاکید کرد: این سیاست می‌تواند فصل تازه‌ای در جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور ایجاد کند.

در پایان این نشست، جمعی از سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت گردشگری دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره تقویت ایرلاین‌ها، توسعه پروژه‌های ترکیبی گردشگری و مسکونی، تدوین بسته‌های حمایتی جدید، افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در توسعه اقتصاد گردشگری کشور مطرح کردند.

همچنین حاضران در حاشیه این برنامه از بخش‌های آسیب‌دیده مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد در جریان جنگ رمضان بازدید کردند.

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