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معرفی هیات مدیره جدید انجمن صنفی تدوینگران سینما

معرفی هیات مدیره جدید انجمن صنفی تدوینگران سینما
کد خبر : 1794949
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هیات مدیره جدید انجمن صنفی تدوینگران سینما انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مجمع عمومی انجمن صنفی تدوینگران سینمای ایران برای انتخاب هیأت مدیره جدید  در تاریخ ۱۳ با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

در این مجمع پس از رای گیری اعضای  جدید هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند : شوکا زندباف به عنوان رئیس هیات مدیره، حسین جمشیدی گوهری به عنوان نایب رئیس، هانیه جلوخانی به عنوان دبیر، احسان واثقی به عنوان خزانه دار و حمید نجفی راد به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.

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