میزبانی ۲ تماشاخانه از ۵ هزار مخاطب

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمار فروش و مخاطب اجراهای دو سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر و تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه (۱۵ خردادماه) اعلام شد.

نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا ۱۵ خرداد با ۱۳ اجرا و یکهزار و ۲۶۰ مخاطب به فروشی معادل ۲۸۱ میلیون ۳۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از ۲۴ اردیبهشت ماه اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا ۱۵ خرداد با ۱۹ اجرا و ۶۱۵ تماشاگر به فروشی معادل ۱۲۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، تاکنون با ۱۳ اجرا و ۹۴۵ تماشاگر به فروشی معادل ۲۱۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که ۲۵ اردیبهشت ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ۱۸ اجرا و ۶۳۲ مخاطب، ۱۱۱ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد که از ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با ۱۷ اجرا و ۷۴۸ تماشاگر، ۱۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سندباد و فیروزه» به کارگردانی محمود موسوی نیز که از ۳۱ اردیبهشت‌ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ۱۲ اجرا، میزبان یکهزار و ۱۱۶ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ۲۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

آخرین اجرای نمایش تالار هنر که نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی بود، هشتم خردادماه به پایان رسید، به همین دلیل، آمار فروش این هفته شامل دو سالن تئاترشهر و سنگلج می‌شود.

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