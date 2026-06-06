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عبدالله معارفی، نوازنده سنتور درگذشت

عبدالله معارفی، نوازنده سنتور درگذشت
کد خبر : 1794821
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عبدالله معارفی نوازنده پیشکسوت سنتور، جمعه ۱۵ خرداد در سن ۸۰ سالگی دارفانی را وداع گفت

گزارش ایلنا به نقل از  خانه موسیقی ایران، عبدالله معارفی، نوازنده  سنتور و از چهره‌های نام‌آشنای موسیقی ایران، جمعه ۱۵ خرداد در سن ۸۰ سالگی درگذشت. 

عبدالله معارفی متولد ۱۳۲۵ تهران، در خانواده‌ای کاملاً موسیقایی چشم به جهان گشود. پدرش ناصر معارفی و پدربزرگش عبدالله‌خان معارفی مشهور به شمس‌الملکی از نوازندگان چیره‌دست ویلن بودند. عموهایش منصور، مسعود و منوچهر معارفی نیز از نوازندگان معروف رادیو و اعضای گروه «برادران معارفی» به شمار می‌رفتند. 

عبدالله معارفی نواختن سنتور را از کودکی و با راهنمایی پدر آغاز کرد. استعداد کم‌نظیر او موجب شد که ردیف‌های موسیقی را در خردسالی با سنتور بیاموزد و نخستین برنامه رادیویی خود را در ۷ سالگی اجرا کند. او در سال ۱۳۴۳ وارد هنرستان موسیقی ملی شبانه شد و نزد محمد حیدری دوره سنتور را گذراند و علم موسیقی را نزد پورتراب فراگرفت. وی همچنین نواختن تنبک را نزد امیرناصر افتتاح آموخت و تار، سه‌تار و ویلن را نیز به خوبی می‌نواخت و تدریس می‌کرد. 

معارفی سال‌ها با ارکستر امیر جاهد همکاری داشت و در برنامه‌های رادیو و تلویزیون و تالار رودکی با خوانندگانی چون اکبر گلپایگانی، محمودی خوانساری و یونس دردشتی به نوازندگی پرداخت. در سال ۱۳۵۵ به مدت یک سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر در مرکز هنری فرهنگ و هنر کاشان به آموزش سنتور مشغول بود. پس از انقلاب، مدتی در اتریش زندگی کرد اما به ایران بازگشت و تا سال‌های پایانی عمر به تدریس موسیقی ادامه داد. 

خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به خانواده ایشان و جامعه موسیقی تسلیت می‌گوید.

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