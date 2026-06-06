عبدالله معارفی، نوازنده سنتور درگذشت
عبدالله معارفی نوازنده پیشکسوت سنتور، جمعه ۱۵ خرداد در سن ۸۰ سالگی دارفانی را وداع گفت
گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، عبدالله معارفی، نوازنده سنتور و از چهرههای نامآشنای موسیقی ایران، جمعه ۱۵ خرداد در سن ۸۰ سالگی درگذشت.
عبدالله معارفی متولد ۱۳۲۵ تهران، در خانوادهای کاملاً موسیقایی چشم به جهان گشود. پدرش ناصر معارفی و پدربزرگش عبداللهخان معارفی مشهور به شمسالملکی از نوازندگان چیرهدست ویلن بودند. عموهایش منصور، مسعود و منوچهر معارفی نیز از نوازندگان معروف رادیو و اعضای گروه «برادران معارفی» به شمار میرفتند.
عبدالله معارفی نواختن سنتور را از کودکی و با راهنمایی پدر آغاز کرد. استعداد کمنظیر او موجب شد که ردیفهای موسیقی را در خردسالی با سنتور بیاموزد و نخستین برنامه رادیویی خود را در ۷ سالگی اجرا کند. او در سال ۱۳۴۳ وارد هنرستان موسیقی ملی شبانه شد و نزد محمد حیدری دوره سنتور را گذراند و علم موسیقی را نزد پورتراب فراگرفت. وی همچنین نواختن تنبک را نزد امیرناصر افتتاح آموخت و تار، سهتار و ویلن را نیز به خوبی مینواخت و تدریس میکرد.
معارفی سالها با ارکستر امیر جاهد همکاری داشت و در برنامههای رادیو و تلویزیون و تالار رودکی با خوانندگانی چون اکبر گلپایگانی، محمودی خوانساری و یونس دردشتی به نوازندگی پرداخت. در سال ۱۳۵۵ به مدت یک سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر در مرکز هنری فرهنگ و هنر کاشان به آموزش سنتور مشغول بود. پس از انقلاب، مدتی در اتریش زندگی کرد اما به ایران بازگشت و تا سالهای پایانی عمر به تدریس موسیقی ادامه داد.
خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به خانواده ایشان و جامعه موسیقی تسلیت میگوید.