هفته گذشته سینماهای کشور میزبان ۲۸۵ هزار مخاطب شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سینماشهر، در یازدهمین هفته سال جاری و در بازه زمانی شنبه 9 خرداد الی پایان روز جمعه 15 خردادماه و علی‌رغم تعطیلی سالن‌های سینما به مناسبت فرارسیدن ایام 14 و 15 خرداد (پنجشنبه و جمعه) میزبان 284 هزار و 928 مخاطب شدند و گیشه این سالن‌ها نیز مبلغ 36 میلیارد و 277 میلیون تومان را به ثبت رساند.

بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پردیس سینمایی کوروش با 15 هزار و 980 مخاطب، پردیس سینمایی ایران مال با 13 هزار و 210 مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با 9 هزار و 334 مخاطب، مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب با 6 هزار 824 مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با 6 هزار و 652 مخاطب نیز به‌عنوان پنج پردیس پرمخاطب در هفته گذشته معرفی شدند.

همچنین فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با بازی علی شادمان و آناهیتا افشار با 87 هزار و 315 مخاطب به صدر پرمخاطب‌ترین فیلم هفته رسید. فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با بازی محسن کیایی، سام درخشانی و بهراد خرازی نیز پس از چندین هفته صدرنشینی این هفته با 79 هزار و 677 مخاطب در رتبه دوم قرار گرفت.

«کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با بازی مهران غفوریان، محسن کیایی و ایمان صفا با 40 هزار و 916 مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با بازی پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه و ستاره پسیانی با 36 هزار و 215 مخاطب و «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با بازی مجید صالحی، هادی کاظمی آناهیتا درگاهی و حسن معجونی با 12 هزار و 290 مخاطب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

انتهای پیام/