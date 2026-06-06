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رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی منصوب شد

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی منصوب شد
کد خبر : 1794715
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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی حکمی توسط رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی" معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در حکم حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور خطاب به ابراهیم عزیزی به عنوان رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی آمده است: در شرایط حساس کنونی جهان و در سپهر پرتنش بین‌المللی معاصر، مفهوم «حقوق بشر» بیش از آنکه بیانگر منظومه اخلاقی و انسانی باشد، در عمل به ابزاری سیاسی در دست نظام سلطه برای بازتولید قدرت و توجیه مداخلات گسترده در جغرافیای ملت‌های مستقل تبدیل شده است. آنچه امروز در قالب ادعاهای حقوق بشری از سوی رژیم فاسد آمریکا و هم‌پیمانان آن صورت‌بندی می‌شود، پوششی مفهومی برای استمرار خشونت ساختاری، مشروعیت‌بخشی به مداخلات نظامی و عادی‌سازی جنایات سازمان‌یافته است. 

موسی‌پور افزود: در چنین زمینه‌ای، بازخوانی و افشای کارنامه واقعی مدعیان حقوق بشر، بخشی از جهاد تبیین و تلاشی راهبردی در جهت آشکارسازی نسبت واقعی قدرت‌های مسلط با حقیقت انسان، عدالت و آزادی است. این ضرورت، در سال جاری با تقارن ایام «هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)، معنایی مضاعف و عمیق‌تر می‌یابد؛ چرا که فرهنگ عاشورا، در جوهره تاریخی و معرفتی خود، گفتمان ظلم‌ستیزی، نفی سلطه و دفاع از کرامت انسان در برابر ساختارهای ظلم و انحراف است. 

نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اضافه کرد: در امتداد این منظومه تاریخی، از استمرار حمایت همه‌جانبه از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان و مشارکت سیاسی، تسلیحاتی و رسانه‌ای در این روند تا سلسله اقدامات تروریستی و ضدبشری علیه ملت‌های مستقل منطقه، بار دیگر چهره عریان مدعیان حقوق بشر را در برابر افکار عمومی جهان آشکار ساخته است. همچنین جنایات ناشی از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز ترور قائد شهید امت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه)، فرماندهان و شخصیت‌های برجسته جبهه مقاومت، در کنار فجایعی همچون شهادت مظلومانه شهدای ناو دنا و حادثه جان‌گداز مدرسه دخترانه میناب و شهادت هزاران نفر از مردم و فرماندهان و دانشمندان کشور، همگی در یک منظومه واحد که در آن، ادعای حقوق بشر در خدمت نادیده‌سازی حقیقت انسان و مشروعیت‌بخشی به خشونت قرار گرفته قابل تحلیل‌اند. 

وی افزود: با عنایت به مأموریت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در عرصه تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و ضرورت بازنمایی حقیقت حقوق بشر در برابر روایت‌های تحریف‌شده نظام سلطه، و نظر به تجارب، تعهد انقلابی و توانمندی‌های جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان «رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، حوزوی و دانشگاهی، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی، نخبگان رسانه‌ای، تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های فرهنگی و هنری، زمینه تبیین عمیق، مستند و اثرگذار از نسبت واقعی نظام سلطه با مقوله حقوق بشر فراهم و در کنار آن، با الهام از فرهنگ عاشورایی ظلم‌ستیزی و آزادگی، ادبیاتی نوین در تبیین «حقوق بشر اسلامی» در سطح افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تولید و ترویج شود.

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