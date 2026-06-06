به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در پیامی ارتحال آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض، موجب تأثر و اندوه شد.

آن فقیه بزرگوار، از چهره‌های برجسته حوزه علمیه نجف اشرف بود که عمر پربرکت خود را در مسیر دانش و فقاهت، تربیت شاگردان و خدمت به معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد.

زیست علمی و معنوی ایشان، نمونه‌ای از وقار، پارسایی، دقت و نوآوری فقهی و وفاداری به سنت دیرپای حوزه‌های علمیه بود؛ سنتی که بر پارسایی، فروتنی، مجاهدت علمی و مسئولیت در برابر ایمان و آگاهی مردم استوار است.

آیت‌الله العظمی فیاض، سالیان طولانی در جایگاه مرجعیت و تدریس، پناه فکری و دینی بسیاری از مؤمنان و طالبان علوم اسلامی بود و بی‌تردید آثار علمی، شاگردان و منش عقلانی و متین ایشان، همچنان در حافظه حوزه‌های علمیه و جهان تشیع باقی خواهد ماند.

اینجانب، این ضایعه بزرگ را به مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن عالم جلیل‌القدر و عموم شیعیان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان، صبر و آرامش خواستارم.»

آیت‌الله شیخ محمداسحاق فیاض از مراجع برجسته شیعه، سال ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ خورشیدی) در افغانستان به دنیا آمد و در جوانی برای تحصیل علوم دینی راهی نجف اشرف شد. نجف که همواره مرکز علوم اسلامی بوده است، شاهد رشد علمی او بود تا جایی که خود به یکی از استوانه‌های اصلی حوزه علمیه تبدیل شد.

وی از برجسته‌ترین شاگردان آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی به شمار می‌رفت و سال‌ها به عنوان یکی از اساتید بزرگ حوزه و مراجع فقهی، پاسخگوی مسائل شرعی میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان بود.

آیت‌الله فیاض چند روز پیش به دلیل عارضه جسمانی در بیمارستان بستری شده بود و تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشت که بامداد پنجشنبه (۱۴ خردادماه) در ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد درگذشت.