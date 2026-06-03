حفاظت از میراث تاریخی اصفهان بدون پشتوانه قضایی ممکن نیست

به‌گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان امروز ۱۳ خردادماه و در نشست بررسی کارشناسی تعیین خسارت آسیب‌های واردشده به بناهای تاریخی اصفهان ناشی از جنگ تحمیلی سوم، موسوم به جنگ رمضان با اشاره به برخی چالش‌های حقوقی در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، گفت: در مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌صورت مستمر با پرونده‌های کارشناسی مواجه هستیم که برای تأمین دلیل رسیدگی حقوقی به مراجع مختلف ازجمله مراکز کارشناسی ارجاع می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بابیان اینکه به دلیل ماهیت حاکمیتی مأموریت‌های میراث‌فرهنگی استفاده از ظرفیت مراکز رسمی کارشناسی برای این اداره‌کل اهمیت بیشتری دارد، ادامه داد: گاه در برخی نظرات کارشناسی دخل تصرف‌هایی مشاهده می‌شود که هم موجب رنجش مجموعه میراث‌فرهنگی می‌شود هم در مواردی نوعی قانون‌شکنی به شمار می‌آید.

کرم‌زاده افزود: در چنین شرایطی ناچار می‌شویم برای احقاق حق دولت حاکمیت تعداد کارشناسان پرونده را از یک نفر به سه یا پنج نفر افزایش دهیم تا بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام شود.

او با تأکید بر مسئولیت خطیر این دستگاه در پاسداری از آثار تاریخی، تصریح کرد: در حوزه میراث‌فرهنگی وظیفه ما نگهبانی از میراث گذشتگان است بنابراین باید این آثار را با مرمت و حفاظت صحیح برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

کرم‌زاده با اشاره به برنامه‌های آموزشی در حوزه حقوقی میراث‌فرهنگی، تأکید کرد: هفته آینده مدیرکل حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری صنایع‌دستی به اصفهان سفر می‌کند همچنین با همکاری مسئولان مربوطه دوره آموزشی ویژه‌ای برای قضات برنامه‌ریزی‌شده است تا قضات با مسائل تخصصی حوزه میراث‌فرهنگی آشنایی و اشراف بیشتری پیدا کنند.

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