گام مهم وزارت میراثفرهنگی در توسعه دولت هوشمند؛
سامانه ثبت الکترونیکی درخواستها و مکاتبات مردمی راهاندازی شد
مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از راهاندازی سامانه پیشخوان الکترونیکی این وزارتخانه خبر داد؛ سامانهای که با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات، تسریع فرآیند رسیدگی به درخواستها، افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری طراحی شده و امکان ثبت، پیگیری و رصد مکاتبات و مطالبات مردمی را از سراسر کشور بهصورت برخط فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از میراثآریا، وحید ربیعی، مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از راهاندازی سامانه پیشخوان الکترونیکی وزارتخانه بهعنوان یکی از گامهای مهم در مسیر تحقق دولت هوشمند و ارتقای نظام پاسخگویی به شهروندان خبر داد.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساختهای ارتباطی میان مردم و دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: در راستای تسهیل فرآیند ثبت درخواستها، مکاتبات و پیگیری امور مراجعان، سامانه پیشخوان الکترونیکی وزارتخانه راهاندازی شده است و از این پس تمامی متقاضیان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و از هر نقطه کشور، درخواستها، نامهها و مکاتبات خود را بهصورت برخط ثبت و پیگیری کنند.
مدیرکل توسعه منابع انسانی افزود: متقاضیان با مراجعه به سامانه پیشخوان الکترونیکی به نشانی pishkhan. mcth. ir یا پیشخوان. mcth. ir میتوانند درخواستهای خود را ثبت کنند. پس از تکمیل فرآیند ثبت، پیامک تایید برای متقاضی ارسال شده و کد رهگیری اختصاصی در اختیار وی قرار میگیرد تا امکان رصد مستمر مراحل ثبت، ارجاع، بررسی و پاسخگویی به درخواست فراهم باشد.
ربیعی این اقدام را بخشی از رویکرد تحولگرایانه وزارت میراثفرهنگی در حوزه خدمات عمومی دانست و تصریح کرد: استقرار بسترهای هوشمند و الکترونیکی، علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، موجب افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به امور، کاهش هزینهها و مراجعات غیرضروری، ارتقای شفافیت اداری و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
وی ادامه داد: سامانه پیشخوان الکترونیکی با پیشنهاد و پیگیری ادارهکل توسعه منابع انسانی و با همکاری ادارهکل فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت و فضای مجازی طراحی و عملیاتی شده است و میتواند بهعنوان یک زیرساخت مؤثر در ساماندهی ارتباطات مردمی و ارتقای کیفیت خدماترسانی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی و اطلاعرسانی درباره این خدمت جدید، از تمامی واحدهای ستادی، اداراتکل استانی و مجموعههای تابعه خواست نسبت به معرفی گسترده این سامانه به مخاطبان و مراجعان اقدام کنند تا زمینه بهرهمندی حداکثری مردم از این بستر الکترونیکی فراهم شود.
ربیعی در پایان تاکید کرد: توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی فرآیندهای اداری، از اولویتهای مهم وزارت میراثفرهنگی در مسیر ارتقای بهرهوری، تکریم اربابرجوع و تحقق حکمرانی کارآمد است و راهاندازی سامانه پیشخوان الکترونیکی نیز در همین چارچوب، گامی مؤثر برای تسهیل ارتباط مردم با وزارتخانه و افزایش کیفیت پاسخگویی به مطالبات عمومی محسوب میشود.