فصل «سینمای ملی میهنی» رویداد نقد وتماشا با اکرانهایی تازه در تهران آغاز شد
رویداد سینمایی «نقد و تماشا» به همت «مجله میدان آزادی» با اکران بخش دوم «فیلمهای ملی میهنی» در باغ کتاب تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، نقد و بررسی فیلمهای ملی میهنی به همت مجله میدان آزادی در باغ کتاب تهران برگزار میشود. در این فصل از رویداد سینمایی «نقد و تماشا»، آثار منتخب سینمایی و تلوزیونی جنگ تحمیلی سوم به نمایش درخواهد آمد.
این سلسه رویدادها با اکران اپیزودهای منتخب سریال «اهل ایران» با موضوع جنگ تحمیلی سوم، آغاز میشود.
سریال «اهلِ ایران» با طراحی محمدحسین مهدویان، محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و پلتفرم شیدا، شامل قصههایی مختلف از جریان زندگی در بحبوحه آتش و جنگ است که نقطه اشتراکِ آنها «ایرانی ماندن» است.
در این بخش از فصل سینمای ملی میهنی رویداد نقدوتماشا نیز مثل بخش قبلی؛ تمام اکرانها با حضور عوامل فیلم همراه خواهند بود. با آغاز فرایند اکران ، هرشب از اکران میزبان حضور و روایت کارگردان آن اپیزود و همچنین یکی از دیگر عوامل مهم فیلم خواهیم بود.
شانهها، خون سبز، حیرانی و عشق سوزان فیلمهایی هستند که به ترتیب از روز شنبه تا سهشنبۀ هفتۀ آینده با حضور عوامل اثر در رویداد نقدوتماشا اکران و نقد و بررسی خواهند شد. کاظم هژیرآزاد، حسین فرضیزاد، علیرضا زمانی نسب، علی بحرینی، محمد اسفندیاری، علی سرآهنگ، رضا محبی و سجاد پهلوانزاد از جمله مهمانان حاضر در این رویدادها خواهند بود.
محمد صابری، منتقد سینما و روزنامهنگار سینما و تلویزیون، در این رویداد به نقد و بررسی اپیزودهای منتخب سریال »اهل ایران» خواهد پرداخت.
مجموعۀ رویداد «نقد و تماشا» برنامه اکران موضوعی بهترین فیلمها و انیمیشنهای جهان همراه با برگزاری جلسۀ نقد و بررسی این آثار و شنبدن روایت یازندگان اثر است که توسط مجله میدان آزادی طراحی و اجرا میشود. فصلهای پیشین این رویداد با اکران و نقد شاهکارهای سینمایی جهان با موضوعاتی مثل شاهکارهای انیمیشنساز مشهور ژاپن هایائو میازاکی، شاهکارهای اقتباسی سینمای ایران و جهان و فیلمهای مهم ژانر بیوگرافی، با استقبال دوستداران انیمیشن و سینما برگزار شده بود و اینک اکرانهایی تازه از «فیلمهای ملی میهنی» با همکاری مجلۀ میدان آزادی و باغ کتاب تهران از شنبه 16 خرداد برگزار خواهد شد
فرایند رزرو صندلی این رویداد آغاز شده است و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو صندلی میتوانند به وبسایت رویدادهای مجله میدان آزادی با نشانی https://event.azadisq.com یا به بازوی مجلۀ میدان آزادی در پیامرسان بله به نشانی @AzadiEBot مراجعه کنند.