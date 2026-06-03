به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

«در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم، عید اکمال دین، اتمام نعمت الهی، ولایت‌مداری، بندگی و تبعیت از راه حق، ملت بزرگ ایران بار دیگر شاهد جلوه‌ای از اقتدار، عزت و صلابت فرزندان رشید خود در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود؛ اقتداری که در پاسخ به شرارت‌ها، تجاوزگری‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز دشمنان ملت ایران در منطقه راهبردی تنگه هرمز، با قاطعیت، هوشمندی و آمادگی مثال‌زدنی به نمایش درآمد و پیام روشن بازدارندگی خلاقانه، امنیت و اقتدار ملی را به دشمنان مخابره کرد.

ضمن تقدیر و حمایت همه‌جانبه از نیروهای مقتدر نظامی، انتظامی و امنیتی کشور که با هوشیاری کامل از منافع ملی، امنیت سرزمینی و عزت ایران اسلامی صیانت می‌کنند، اعلام می‌داریم که هرگونه ماجراجویی، تهدید و تعرض علیه ملت ایران، مجدداً با پاسخی پشیمان‌کننده و کوبنده مواجه خواهد شد و ملت ایران در این مسیر یکپارچه و استوار در کنار مدافعان امنیت و عزت کشور ایستاده است.

در شرایطی که نزدیک به یکصد شب از حضور پرشور، آگاهانه و حماسی اقشار مختلف مردم در خیابان‌ها، میادین، مساجد، حسینیه‌ها و اجتماعات مردمی می‌گذرد، این حضور مستمر، نشانه‌ای روشن از بصیرت، وفاداری و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ مقاومت و حمایت از جبهه حق در برابر جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی است. این حضور باشکوه مردمی، سرمایه‌ای عظیم برای اقتدار ملی و تجلی وحدت و همبستگی اجتماعی در برابر توطئه‌های دشمنان محسوب می‌شود.

از سویی دیگر، جنایات مستمر و هولناک دولت آمریکا و رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه، به‌ویژه مردم مظلوم لبنان، بار دیگر ماهیت ضدانسانی و ضدبشری مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار ساخته است و حملات وحشیانه به مناطق مسکونی، شهادت زنان و کودکان بی‌گناه، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و استمرار سیاست‌های تروریستی، لکه ننگی ماندگار بر پیشانی حامیان این جنایات خواهد بود.

ضمن محکومیت شدید این اقدامات غیرانسانی و ضدحقوق بشری، از مجامع بین‌المللی، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و وجدان‌های بیدار جهان می‌خواهیم در برابر این جنایات سکوت نکرده و مسئولیت تاریخی خود را ایفا کنند.

اینک در آستانه عید بزرگ غدیر خم، عید تبعیت از مسیر نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام، از آحاد ملت شریف ایران دعوت می‌شود امشب با حضور پرشور و حماسی ضمن قدردانی از عملیات کوبنده سپاه سرافراز علیه شرارت‌های رژیم تروریستی آمریکا؛ حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از مردم مظلوم و مقاوم لبنان اعلام نمایند.

امشب ساعت ۲۱ در میادین و خیابان‌های سراسر کشور»

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